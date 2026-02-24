Trùm ma túy 'El Mencho' vừa bị Mexico tiêu diệt nguy hiểm thế nào?

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes là một trong những trùm ma túy khét tiếng và bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Bộ Quốc phòng Mexico ngày 23/2 xác nhận Oseguera đã bị bắn chết trong chiến dịch truy bắt tại bang miền Tây Jalisco hôm 22/2, khép lại hành trình quyền lực kéo dài nhiều thập kỷ của người từng đứng đầu đế chế ma túy tàn bạo bậc nhất khu vực.

Theo giới chức Mỹ và Mexico, Oseguera là thủ lĩnh của Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tổ chức tội phạm những năm gần đây nổi lên thành mạng lưới buôn ma túy quyền lực và nguy hiểm bậc nhất Mexico. Tổ chức này bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong việc đưa fentanyl - loại ma túy tổng hợp gây chết người - vào thị trường Mỹ.

Từ cảnh sát trở thành ông trùm bị truy nã toàn cầu

Sinh năm 1966 tại bang Michoacán (miền tây Mexico), El Mencho từng sang Mỹ sinh sống và tham gia buôn bán ma túy từ những năm 1990. Năm 1994, hắn bị kết án vì âm mưu phân phối heroin tại California và thụ án ba năm tù.

Trùm ma túy khét tiếng “El Mencho” bị tiêu diệt, châm ngòi bạo lực bùng phát khắp Mexico. (Nguồn: CNN)

Sau khi bị trục xuất về Mexico, Oseguera làm cảnh sát tại bang Jalisco. Tuy nhiên, hắn sớm rời bỏ lực lượng và quay trở lại con đường phạm pháp, từng bước vươn lên trở thành người đứng đầu một trong những đế chế tội phạm quyền lực và tàn bạo nhất Mexico.

Từ một nhân vật ít được biết đến, El Mencho dần trở thành mục tiêu truy nã hàng đầu của lực lượng an ninh Mexico và Mỹ. Washington treo thưởng tới 15 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ hắn – mức tiền thưởng hiếm thấy đối với một trùm ma túy.

Dù quyền lực ngày càng lớn, El Mencho lại sống cực kỳ kín tiếng, đến mức chỉ có rất ít hình ảnh về trùm ma tuý này được công bố.

Oseguera có nhiều năm hoạt động trong thế giới tội phạm trước khi thành lập CJNG. Có thời gian, hắn giữ vai trò chỉ huy đội sát thủ - lực lượng thực thi chủ chốt của băng đảng Milenio, rồi tiếp tục phụ trách an ninh và các hoạt động bạo lực cho Sinaloa, tổ chức từng do trùm ma túy Joaquín “El Chapo” Guzmán lãnh đạo.

El Mencho dần trở thành mục tiêu truy nã hàng đầu của lực lượng an ninh Mexico và Mỹ. (Nguồn: CNN)

Sau khi thủ lĩnh Milenio Cartel bị bắt năm 2009, khoảng trống quyền lực trong giới tội phạm mở ra cơ hội cho Oseguera. Đầu những năm 2010, hắn cùng Abigael González Valencia thành lập CJNG, một băng đảng mới nhưng nhanh chóng nổi lên nhờ chiến lược tổ chức chặt chẽ và mức độ bạo lực cực đoan.

Giới phân tích cho rằng bước ngoặt giúp El Mencho củng cố quyền lực chính là cuộc hôn nhân với Rosalinda González Valencia - em gái của đối tác Abigael González Valencia. Mối quan hệ gia đình này mang lại cho hắn nguồn tài chính cùng sự hậu thuẫn cần thiết để nắm quyền kiểm soát CJNG.

Băng nhóm này nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động, gia tăng ảnh hưởng trên khắp Mexico và vươn lên trở thành thế lực lớn trong mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu.

Đế chế ma túy hàng tỷ USD cực nguy hiểm

CJNG nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì mức độ bạo lực. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc tổ chức này đứng sau hàng loạt vụ ám sát quan chức, tấn công lực lượng an ninh và thanh trừng các băng nhóm đối thủ.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát Mexico đứng gác tại trụ sở Viện Kiểm sát Liên bang. (Nguồn: CNN)

Tháng 5/2015, băng đảng này phô diễn sức mạnh khi đáp trả một chiến dịch truy quét bằng việc dựng hàng loạt chốt chặn trên nhiều tuyến đường tại các đô thị và bắn rơi trực thăng quân sự. Ba binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Một năm sau, nhóm tiếp tục gây chú ý với vụ bắt cóc con trai của El Chapo tại một nhà hàng sang trọng ở Puerto Vallarta.

Theo Cục Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), CJNG là một trong những nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất cho Mỹ, mang về hàng tỷ USD lợi nhuận mỗi năm. Tổ chức này còn tham gia sản xuất methamphetamine, buôn cocaine và duy trì mạng lưới hoạt động tại hơn 40 quốc gia, từ châu Mỹ tới Australia, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tháng 2/2025, Mỹ chính thức xếp CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép buộc Mexico kiểm soát dòng ma túy xuyên biên giới.

El Mencho được xác nhận bị bắn chết hôm Chủ nhật trong chiến dịch quân sự tại Tapalpa, bang Jalisco. Sự kiện này làm bùng phát bất ổn tại nhiều khu vực khi các nhóm tội phạm phản ứng bằng các hành động bạo lực.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định cái chết của ông trùm chưa chắc khiến CJNG sụp đổ. DEA cho biết băng đảng này vận hành theo mô hình giống một hệ thống “nhượng quyền”, gồm khoảng 90 tổ chức hoạt động độc lập.

Điều đó đồng nghĩa việc triệt phá hoàn toàn mạng lưới ma túy sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đây, quân đội và cảnh sát Mexico, với sự hỗ trợ về tình báo và trang thiết bị từ Mỹ, đã nhiều lần tìm cách loại bỏ các ông trùm ma túy. Tuy nhiên, những thủ lĩnh mới nhanh chóng xuất hiện thay thế, trong khi dòng ma túy vẫn tiếp tục chảy qua biên giới Mỹ.