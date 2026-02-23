Chuyến thăm tân gia trở thành ngày ly biệt 6 người thân

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), 6 nạn nhân mất tích trong vụ tàu khách chìm sau va chạm với phà chở đá trên hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, được tìm thấy. 19h cùng ngày, xe chở thi thể các nạn nhân về tới nhà ở xã Cảm Nhân, cách vị trí tai nạn gần 100 km. Nhà các nạn nhân nằm trên trục đường liên xã, sát vách nhau. Họ là anh em ruột thịt.

Dưới gầm ngôi nhà sàn rộng gần trăm mét, ông Hoàng Văn Long, 48 tuổi, đặt hai quan tài, một của vợ và một của con gái học lớp 8. Ông Long kể từ trước Tết Bính Ngọ, ông đã bàn bạc với anh trai tổ chức chuyến đi chơi mừng nhà mới một người trong họ sống ở TP Yên Bái cũ.

Ông Long thoát chết, song vợ và con gái đều mất trong vụ chìm tàu. Ảnh: Việt An

Sáng mùng 5 Tết, 22 người là anh em, con cháu mang theo ít quà mừng tân gia, di chuyển ra bến cách nhà hơn cây số rồi lên tàu chạy cắt qua lòng hồ Thác Bà lên TP Yên Bái cũ. Đây là lần đầu tiên gia đình ông Long và những người họ hàng tập trung đông đủ để thuê riêng một chiếc tàu đi chơi.

7h, cả đoàn xuất phát. Tàu do người cùng xã cầm lái chạy băng băng trên mặt hồ, mất gần ba giờ cập bến ở xã Yên Bình. Cả đoàn tiếp tục lên taxi tới nhà người thân. So với di chuyển bằng đường bộ, việc đi tàu qua hồ Thác Bà giúp rút ngắn thời gian khoảng một nửa, là cách tốt nhất để đoàn đi về trong ngày.

Sau bữa cơm mừng tân gia, khoảng 16h, 22 người ra về. Cả đoàn ngồi chật kín hai hàng ghế kê hai bên mạn tàu. Con tàu dài 7-9 m, rộng 2 m, đuôi gắn động cơ, khoang dành cho khách ngồi. Phía trên có mái che, hai bên là những ô thoáng để khách ngắm cảnh. Trên tàu có áo phao, tuy nhiên chỉ một số trẻ em mặc.

Ngoài phục vụ người dân trong vùng đi lại, tàu chở khách du lịch có nhu cầu thưởng ngoạn cảnh đẹp hồ Thác Bà.

Bến nơi tàu chở 22 người xuất phát trước khi bị phà chở đá đâm trúng. Ảnh: Việt An

Theo ông Long, chạy được khoảng hai giờ thì trời không mưa song mù tối, cả đoàn không nhìn thấy phà chở đá đang di chuyển chiều ngược lại. Chỉ khi tới gần, phà bật đèn pha, mọi người mới biết. Lúc này hai phương tiện đã sát nhau.

Ông Long thốt lên "ối giời ơi", thấy lái tàu bẻ lái tránh đâm trực diện, nhưng phần đuôi vẫn bị phà đâm trúng, tạo tiếng "rầm" rất lớn. Tàu chở khách bị hất lên cao rồi úp xuống, khoảng một phút sau thì chìm. Hành khách văng xuống nước.

Trong khoang tàu ngập nước, ông Long cố thoát bằng cách chui qua những ô thoáng bên mạn tàu. "Tôi lấy tay lần lần, thấy có ô thoáng thì chui vào, lần đầu ô bé quá không chui được, phải tìm ô khác rồi cũng lên được", ông kể.

Bám vào thân phà chở đá, lát sau thấy cánh tay giơ cao, ông Long vội kéo lên khỏi mặt nước. Cả hai được thuyền viên trên phà cứu vớt, cơ thể rét run cầm cập. Những người sống sót sau đó lặn xuống, cứu thêm được nhiều người, nhưng không thấy vợ con ông Long.

Lực lượng chức năng huy động nhiều tàu thuyền tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Việt An

Cùng thời điểm, khi đang nấu ăn cho đàn gia súc trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Thác Bà, cách vị trí tai nạn khoảng 400 m, ông Hà Ngọc Sơn, 50 tuổi, trú xã Bảo Ái, nghe thấy tiếng động lớn, sau đó im bặt.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Sơn cầm đèn pin, lên thuyền ra địa điểm phát ra tiếng động. Càng tới gần, tiếng kêu cứu càng rõ. Trong bóng tối, ông Sơn không có nhiều thời gian suy xét, "chỉ biết kéo được ai lên thuyền là kéo".

Nhờ kinh nghiệm sông nước, ông Sơn cứu được 6 nạn nhân, đều bị văng khỏi tàu. Tổng cộng 17 người (gồm cả lái tàu khách) tự cứu và được cứu. Với 6 người mất tích, gần 500 người gồm công an, bộ đội, người dân được huy động tìm kiếm.

Trong đêm, hàng chục thợ lặn thay nhau lặn xuống hồ Thác Bà. Anh Nguyễn Văn Lạc, 40 tuổi, Đội trưởng Đội cứu hộ Đoan Hùng, cho biết tàu chở khách chìm sâu khoảng 17 m, nằm nghiêng dưới đáy hồ. Khi tiếp cận, bên trong không có người. Tới chiều 22/2, tất cả nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí tàu chìm.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Bước đầu Công an tỉnh Lào Cai thông tin tàu chở khách do anh Triệu Văn Nội, 31 tuổi, điều khiển; tàu chở đá do Nguyễn Văn Thâm, 42 tuổi, cầm lái. Cả hai trú xã Cảm Nhân, có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, kiểm tra không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Hai phương tiện có đăng ký và còn hạn đăng kiểm.

Tại ngôi nhà sàn, trong khi gia quyến tất bật lo tang lễ, ông Long vừa thắp cho vợ con nén nhang, vừa nói "không bao giờ nghĩ chuyến du xuân đầu năm lại phải tiễn đưa 6 người thân".