Nóng 24h qua: Số người mất liên lạc trên đường sang Anh ở Nghệ An, Hà Tĩnh lên đến 31 người

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 20:24 PM (GMT+7)

Nghệ An, Hà Tĩnh có 31 người mất liên lạc trên đường sang Anh; Bão số 5 gây thiệt hại lớn khi quét qua Nam Trung Bộ... là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Bão số 5 càn quét Nam Trung Bộ gây thiệt hại lớn

Cây cối ngã đổ trong bão số 5

Tối 30/10, bão số 5 (có tên quốc tế là Matmo) đã quét qua các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 kèm mưa to. Cơn bão này đã gây gãy đổ hàng loạt cây xanh, tốc mái nhà dân, phá hỏng nhiều bảng hiệu quảng cáo,…

Tại Quảng Ngãi, theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến 10h sáng 31/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 11 người bị thương (huyện Đức Phổ: 4 người, huyện Mộ Đức: 4 người, thành phố Quảng Ngãi: 3 người) do cây ngã; 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 544 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ngãi đã bị ngập.

Tại Phú Yên, sáng 31/10, tại khu vực cầu Suối Kỷ, đoạn qua thôn Lãnh Trường (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), người dân đã phát hiện một người đàn ông tử vong bên dưới chân cầu. Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xác nhận vụ việc, nhưng khẳng định người này tử vong do tai nạn giao thông chứ không phải do bão.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lý tử vong dưới chân cầu

Trong khi đó, tại Bình Định, hàng trăm cây xanh bật gốc ở khu vực thành phố Quy Nhơn, Tuy Phước; 477 nhà dân bị sập, hư hỏng; Kè bờ biển sạt lở 2.000m; 4.500ha lúa và các loại hoa mùa khác bị ngập; hàng chục cột điện gãy đổ... Tổng thiệt hại ước tính 250 tỷ đồng.

Số người mất liên lạc trên đường sang Anh ở Nghệ An lên đến 21 người

Nhiều người dân ở Nghệ An hiện rất lo lắng do mất liên lạc với người thân ở Anh

Liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong container tại Anh, sáng nay 31/10, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát đã có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh mất liên lạc với người thân. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh hay không vì đang chờ thông tin từ phía Anh.

Còn tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 31/10, theo trình báo của người dân, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Trong đó, huyện Can Lộc có 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp.

Trước đó, như đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23/10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được thực hiện.

Chìm tàu chở bột đá, 12 người trôi dạt trên biển

Chiều 31/10, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm tàu chở hàng trên biển Hà Tĩnh. Hiện đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác tìm kiếm 12 người đang mất tích trên biển.

Khu vực cảng Sơn Dương nơi chiếc tàu chở hàng cập bến

Theo đó, vào khoảng 11h50 trưa nay (31/10), tàu Thành Công 999 trọng tải 6095.6 tấn chở bột đá từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh – Hà Tĩnh). Khi đang di chuyển cách khu vực cảng Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ con tàu này gặp sự cố máy lái và hành trình trong thời tiết xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), 11 thuyền viên và 1 hành khách thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Đến 15h chiều cùng ngày, thông tin từ ông Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, trước khi tàu chìm, các thuyền viên gọi điện báo về cho lực lượng chức năng. Hiện, đã cứu vớt được 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, còn 10 người khác đang mất tích.

Hiện, Bộ đội biên phòng Vũng Áng vẫn đang phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh huy động lực lượng cứu người. Nhưng thời tiết hiện tại trên biển đang rất xấu, sóng to nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Cảnh cáo nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Trình Văn Thống

Trung tướng Trình Văn Thống (ảnh: CAND)

Từ ngày 28 đến 30/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.