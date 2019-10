Vụ 39 người chết ở Anh: Số người mất liên lạc ở Nghệ An tăng lên 21 người

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 13:00 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 31-10, số người thân mất liên lạc với gia đình ở địa phương này đã lên 21 người, trong khi ở tỉnh Hà Tĩnh là 10 trường hợp

Liên quan đến vụ 39 thi thể được phát hiện trong container tại Anh, sáng nay 31-10, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, qua rà soát đã có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh mất liên lạc với người thân. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định những trường hợp này có liên quan đến vụ 39 thi thể tại Anh hay không vì đang chờ thông tin từ phía Anh.

Nhiều người dân ở Nghê An hiện rất lo lắng do mất liên lạc với người thân ở Anh

Tại Hà Tĩnh, tính đến ngày 31-10, theo trình báo của người dân, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Trong đó, huyện Can Lộc có 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Một tuần kể từ khi thảm kịch xảy ra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm; đồng thời Quốc Vụ khanh, Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đã có cuộc điện đàm với thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm chiều 30-10 với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương, chủ động chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ và Cảnh sát Anh khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh quan tâm, hỗ trợ đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam khi sang làm việc. Trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam, đề nghị Bộ Nội vụ Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật của Anh, Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế.