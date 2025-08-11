Campuchia phản ứng phát ngôn Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan; Bangkok cáo buộc Phnom Penh đặt mìn biên giới

Biên giới Thái Lan - Campuchia ngày qua tiếp tục có diễn biến mới từ hai phía.

Tình hình biên giới ổn định

Sáng 11-8, ông Chirayu Huangsap - thành viên Ủy ban Đặc nhiệm về Tình hình Biên giới Thái Lan - Campuchia nói rằng biên giới Thái Lan - Campuchia hiện đang yên bình và nhiều khu vực hiện đã an toàn, cho phép người dân dần trở về nhà, theo tờ Khaosod.

Theo ông Chirayu, từ tối 10-8 đến sáng 11-8 không xảy ra đụng độ hay bạo lực nào tại bảy tỉnh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trung tâm Điều hành Bộ Tư lệnh Quân khu 2 báo cáo rằng tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia đang liên tục được cải thiện sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung Thái Lan - Campuchia (GBC). Nhiều khu vực hiện đã an toàn và người dân đang trở về nhà dưới sự giám sát của các tỉnh trưởng và cơ quan an ninh.

Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn bom mìn chưa nổ hoặc vật thể khả nghi, đang được kiểm tra và rà phá để đảm bảo an toàn tối đa. Nếu người dân phát hiện bất kỳ khu vực nào không an toàn hoặc vật thể khả nghi, vui lòng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cảnh sát theo số 191 để phối hợp với đơn vị xử lý bom mìn.

"Chính phủ Thái Lan đang ưu tiên duy trì hòa bình và khôi phục các khu vực biên giới để đảm bảo an toàn trước bom mìn chưa nổ, để người dân có thể trở về nhà và sinh hoạt bình thường" - ông Chirayu nói.

Campuchia phản ứng tuyên bố của Thái Lan liên quan khu vực tranh chấp

Ngày 10-8, Bộ Quốc phòng Campuchia đã chỉ trích phát ngôn của Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan - ông Boonsin Padklang liên quan kế hoạch giành quyền kiểm soát đền Ta Krabei (Thái Lan gọi là Ta Khwai), theo tờ Khmer Times.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cáo buộc ông Boonsin đặt hai mục tiêu ở Campuchia, bao gồm giành quyền kiểm soát đền Ta Krabei và “tuyên bố đóng cửa đền Ta Mone Thom” mà Campuchia tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheat. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia cáo buộc tuyên bố của Thái Lan là vi phạm cả thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 28-7, lẫn “tinh thần của Cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia - Thái Lan ngày 7-8 tại Malaysia”.

“Campuchia tái khẳng định lập trường kiên định trong việc tìm kiếm giải pháp bằng biện pháp hòa bình, coi nguyên tắc hòa bình là tối thượng và thực thi nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn. Campuchia hy vọng phía Thái Lan cũng sẽ thể hiện thiện chí tương tự để chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc đối đầu, khôi phục hòa bình, trật tự bình thường và cuộc sống yên ổn cho nhân dân hai nước” - bà Socheata nói.

Người phát ngôn cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt các quốc gia tham gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, gây sức ép để Thái Lan thực hiện đúng cam kết.

Thái Lan chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia.

Phản ứng của Campuchia được đưa ra sau khi ông Boonsin nói rằng Campuchia đã huy động hàng nghìn binh sĩ quanh Ta Muen Thom, và Thái Lan đặt mục tiêu kiểm soát đền Ta Kwai cho Thái Lan cũng như đóng cửa đền Ta Muen Thom, theo tờ Khaosod.

Thái Lan lên tiếng sau khi nhiều binh sĩ bị thương do giẫm phải mìn

Ngày 10-8, Quân đội Hoàng gia Thái Lan cáo buộc Campuchia thiếu thiện chí trong việc giải quyết hòa bình căng thẳng biên giới, sau khi phát hiện nhiều vụ đặt mìn khiến binh sĩ Thái bị thương, theo tờ The Nation.

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan Winthai Suwaree. Ảnh: NATION

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suwaree nói rằng binh sĩ Thái Lan ngày 9-8 đã giẫm phải mìn chống bộ binh PMN-2 trên tuyến đường Don Ao – Krissana ở biên giới, vốn được sử dụng thường xuyên để tiếp tế.

Ông Winthai nói rằng tuyến đường này trước đó đã được đơn vị rà phá bom mìn của Thái Lan kiểm tra, làm sạch.

Người phát ngôn cáo buộc lực lượng Campuchia bí mật gài mìn ở phía bắc điểm phối hợp căn cứ Krissana, phía tây Phu Makua và tại nhiều khu vực khác kể từ khi căng thẳng leo ngày 28-5.

“Những gì Campuchia làm chẳng khác nào dùng vũ khí tấn công trực tiếp lực lượng Thái Lan. Đó là hành vi vi phạm có chủ ý Công ước Ottawa về mìn sát thương” - ông Winthai nói.

Campuchia chưa bình luận về phát ngôn của ông Winthai.

Trước đó, cũng trong ngày 10-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia - ông Chum Sounry bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan rằng lực lượng Campuchia đã đặt mìn mới dọc biên giới, làm bị thương 3 binh sĩ Thái Lan.

Ông Sounry nhấn mạnh rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc điều tra đáng tin cậy hoặc minh bạch nào về vụ việc mà Thái Lan nêu ra. Campuchia kêu gọi sự kiên nhẫn và thúc giục Thái Lan tránh đưa ra những cáo buộc công khai vội vàng, có thể làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và tinh thần ngừng bắn mà cả hai nước đã cam kết duy trì.