Nóng 24h qua: Các cấp dưới tại Mobifone khai biếu ông Nguyễn Bắc Son 700.000 USD "tiêu Tết"

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Các cấp dưới tại Mobifone khai biếu ông Nguyễn Bắc Son 700.000 USD "tiêu Tết"; Cụ bà xin thoát nghèo ở Thanh Hóa được tặng bằng khen;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Các cấp dưới tại Mobifone khai biếu ông Nguyễn Bắc Son 700.000 USD "tiêu Tết"

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, sau khi Mobifone đã mua 95% cổ phần của AVG với giá cao hơn nhiều lần thực tế, gây thiệt hại cho vốn Nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng. Thương vụ thành công, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD và Cao Duy Hải 500.000 USD. Cơ quan truy tố khẳng định, hành vi này của 5 bị can đã phạm vào tội đưa hoặc nhận hối lộ.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Cao Duy Hải khai đã dùng 500.000 USD nhận từ Phạm Nhật Vũ để chi tiêu cá nhân và biếu bị can Nguyễn Bắc Son 200.000 USD vì nghĩ ông Son là cấp trên, đã tạo điều kiện cho mình công tác. Đến nay, gia đình ông Hải đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 11 tỷ đồng (tương đương 500.000 USD).

Bị can Nguyễn Bắc Son

Tương tự, bị can Lê Nam Trà và gia đình cũng nộp lại hơn 56,5 tỷ đồng tương đương 2,5 triệu USD nhận từ Phạm Nhật Vũ. Ông Trà khai thêm, từng biếu cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son 700.000 USD trong đó có 500.000 USD là tiền của Vũ.

Ngược lại, bị can Nguyễn Bắc Son khai chỉ nhận từ Lê Nam Trà 200.000 USD dịp Tết Âm Lịch năm 2016; nhận từ Cao Duy Hải 200 triệu đồng trong dịp lễ 30/4/2015. Tuy nhiên, các bị can Hải, Trà cho rằng tiền đưa cho ông Son là việc riêng của họ nên không đề nghị giải quyết trong vụ án này.

Cụ bà xin thoát nghèo ở Thanh Hóa được tặng bằng khen

Ngày 22/10, Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho cụ bà Đỗ Thị Mơ (thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân vì đã: “Nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vươn lên thoát nghèo”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hành động đẹp của cụ Mơ đã lan tỏa trên cả nước, được cộng đồng trân trọng bởi quyết tâm vươn lên thoát nghèo, phấn đấu tự lực vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước đó, cụ Mơ đã quyết xin thoát nghèo với hành trình gần hai năm đạp xe lên xã trả sổ hộ nghèo.

Ông Lương Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, khẳng định việc cụ Mơ lên UBND xã đề nghị được thoát nghèo là đúng. Trong lúc cụ Mơ lên trụ sở UBND xã đề nghị cán bộ xin được ra khỏi danh sách hộ nghèo, đã có một người quay lại clip rồi đăng lên mạng xã hội. Ngay sau clip đăng tải thì có nhiều người chia sẻ, hoan nghênh.

Người dân Hà Nội có thể dùng nước sông Đà để ăn uống

Tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 22/10, ông Vũ Đăng Định, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp và cả ở các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày. Với kết quả xét nghiệm mẫu nước từ 16/10 đến ngày 21/10/2019, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn, người dân có thể sử dụng để ăn uống.

Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hà Nội Vũ Đăng Định

Trong thời gian xét nghiệm chất lượng nước, Công ty nước sạch Hà Nội vẫn tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn nước sạch từ Nhà máy nước mặt Sông Đuống, các nhà máy nước ngầm do Công ty nước sạch Hà Nội quản lý cho khu vực khách hàng do Công ty Viwaco quản lý; cung cấp nước bằng xe téc miễn phí theo nhu cầu của người dân, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20 lít cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Chánh văn phòng Huyện ủy bị tố đánh lái xe nhập viện nói gì?

Liên quan đến vụ việc Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đánh nhau với tài xế, trưa 22/10, ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh văn phòng Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, ngày 16/10, ông đi công tác tại xã Quảng Trực. Chiều tối, trên đường về thì giữa ông và ông Huỳnh Tấn Thủy, lái xe của Huyện ủy, có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Khi còn cách cơ quan chừng 5km nữa, ông Thủy chửi và yêu cầu ông xuống xe.

Các vết thương do bị đánh trên người ông Thủy

Sau khi ông nhờ người chở về cơ quan thì thấy ông Thủy đứng sẵn ở đó. Thấy ông, ông Thủy tiếp tục chửi bới, lao vào giằng co.

Mọi người can ngăn, ông Khang vào phòng chốt cửa, tắt điện để ngủ thì ông Thủy tiếp tục đạp cửa xông vào dọa giết và đánh ông. Lúc này, ông Khang bẻ cây dùng để cột màn đưa qua đưa lại với mục đích để khỏi bị ông Thủy đánh. Tuy nhiên, ông Thủy vẫn lao vào nên bị cây đập trúng vào tay.

Theo ông Khang, bản chất sự việc là ông Thủy đánh người rồi giờ đi tố cáo ngược.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Bắt cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Đưa và Nhận hối lộ liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương này.

Ông Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lò Văn Huynh, cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; khởi tố bà Lò Thị Trường, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La, để điều tra về tội Đưa và Nhận hối lộ.

Cùng ngày Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT. Trước đó, bị can Yến bị áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan tố tụng xác định ông Yến đã thay đổi lời khai, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.