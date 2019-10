Nóng 24h qua: Vợ trẻ ôm 4 con nhỏ cùng “đống nợ” ngóng tin chồng đang mất liên lạc trên đường tới Anh

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 20:36 PM (GMT+7)

Bão số 5 Matmo áp sát đất liền, bất ngờ tăng cấp; Vợ trẻ ôm 4 con nhỏ cùng “đống nợ” ngóng tin chồng đang mất liên lạc trên đường tới Anh… là nhưng tin nóng nhất ngày 30/10.

Vợ trẻ ôm 4 con nhỏ cùng “đống nợ” ngóng tin chồng đang mất liên lạc trên đường tới Anh

Chị Thái Thị Giang lo lắng khi chồng "mất liên lạc" đã nhiều ngày liền.

Chị Thái Thị Giang (SN 1994, vợ anh Thành, người mất liên lạc sau khi báo về gia đình đã lên đường sang Anh) kể, tháng 3/2019, anh Thành XKLĐ sang Rumani với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Ở Rumani được 3-4 ngày thì anh lại tiếp tục sang Đức với chi phí là 200 triệu đồng.

Làm việc ở Đức được 6 tháng, nhưng công việc không ổn định, thu nhập không đáng bao nhiêu so với số tiền bỏ ra lúc đi, trong khi ở quê nhà số tiền nợ cả gốc lẫn lãi ngày một tăng lên nhanh chóng. Nghĩ vậy, anh Thành và anh Dũng (bạn cùng xóm) đã liên lạc với nhau để tìm cách sang Anh làm việc.

Trưa 22/10, chồng chị nhắn tin về báo chuẩn bị đi sang Anh. Rồi gia đình mất liên lạc từ đó cho đến nay.

Để lo cho chồng đi, chị Giang phải mượn sổ đỏ của người thân để vay số tiền 500 triệu đồng ở ngân hàng. Công việc không có, lại phải nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn trong căn nhà 2 gian chật hẹp, chị Giang hàng ngày phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền lãi từng tháng.

Chiều 29/10, chị Thái Thị Giang đã đến trụ sở UBND xã Diễn Ngọc để hoàn thiện các giấy tờ liên quan gửi Sở Ngoại vụ Nghệ An để được giúp đỡ.

Ông Trương Công Sửu – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Diễn Châu cho biết, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đã ghi nhận được 5 trường hợp người nhà báo lên chính quyền địa phương việc “mất liên lạc” với người thân khi qua nước Anh. Trong đó, xã Diễn Ngọc 2 người, Diễn Thịnh 2 người và Diễn Kỷ 1 người.

Bão số 5 Matmo áp sát đất liền, bất ngờ tăng cấp

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 Matmo. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (30/10), bão số 5 Matmo đang ở cách Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3,0m.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Xác minh thông tin nhân viên trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ đánh học sinh

Một giờ tập của học viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt (Nguồn: Fanpage trung tâm)

Ngày 30/10, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc nhân viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt mắng chửi, dọa có dao trong cặp và đánh học sinh.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, vào tối qua (29/10), phòng PA03 phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã đến địa chỉ của Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt tại tầng 3 khu KTX trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Qua xác minh, bước đầu chúng tôi xác định trung tâm Tâm Việt đã không còn ở địa chỉ nói trên mà đã chuyển trụ sở về Đông Anh, Hà Nội từ ngày 30/9. Tuy nhiên, kể cả khi trung tâm đã chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm rõ những phản ánh về việc mắng chửi, đe dọa trẻ cũng như việc cơ sở vật chất không đủ điều kiện chăm sóc các cháu. Khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”, Đại tá Lương thông tin.

Trước đó, ngày 29/10, báo chí đã phản ánh việc Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt xảy ra sự việc giáo viên có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức với học viên là các em nhỏ bị tự kỷ tại đây. Ngoài việc mắng chửi, đe dọa, một nữ giáo viên còn ném bóng vào mặt một bé gái trong giờ luyện tập tung hứng bóng.

Để lộ ảnh “nóng”, thầy hiệu phó bị kỷ luật

Ông T., người bị lộ ảnh “nóng”

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông T.Q.T., Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT T.T.

Ông T. bị kỷ luật với lý do là Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường nhưng thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên, thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật kém. Vi phạm của ông T. làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, chi bộ và nhà trường.

Theo ông T., quyết định kỷ luật được trao vào chiều thứ 2, tại cuộc họp chi bộ. Ông T. cho biết sẽ khiếu nại về mức kỷ luật này.

Ông T. giải trình việc chụp hình ảnh cá nhân là lý do riêng tư và việc tự đồng bộ hình ảnh cá nhân lên Google ảnh trong hộp thư điện tử của nhà trường là do tính năng đồng bộ của điện thoại. Ngay sau khi chụp, ông T. đã xóa trên điện thoại. Ông cũng không phát tán, không lưu giữ, không chia sẻ cho người khác những hình ảnh cá nhân nên không làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, chi bộ và nhà trường.

Ông T. khẳng định mình không vi phạm, không có biểu hiện thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên. Bản thân luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao.