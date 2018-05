Nóng 24h qua: Diệu kỳ hành trình 700km của quả tim đặc biệt

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 21:00 PM (GMT+7)

Một quả tim di chuyển hơn 700km để ghép cho bệnh nhân; Jackpot 1 “nổ” lần thứ hai... “nóng” nhất hôm nay.

Điều kỳ diệu của trái tim sau hành trình bay 700km

Trái tim được vận chuyển trên máy bay, vượt quãng đường hơn 700 km từ Hà Nội đến Huế.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, vừa thực hiện một ca điều phối đặc biệt: Đưa một trái tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tới Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo đó, ngày 15/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có một nam thanh niên khỏe mạnh không may bị tai nạn giao thông và được xác định là chết não. Gia đình người này đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô, tạng để con trai mình được tiếp tục sống thêm một lần nữa và cũng là để cứu những bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Sau khi được phẫu thuật lấy ra khỏi người hiến tạng, quả tim tiếp tục hành trình 700km từ Hà Nội đi Huế để ghép cho một bệnh nhân khác. Kết quả, sau nhiều giờ chạy đua với thời gian, quả tim ghép đã tự đập và đảm bảo huyết động trong lồng ngực của người nhận.

“Tìm được một người tàn tật, sẽ được trả công... 2 triệu đồng”

Ông Ch. - người tự giới thiệu muốn tìm những người tàn tật để “hợp tác làm ăn”.

Sau khi đăng tải bài viết về một người đàn ông hằng ngày đưa đón nhóm người tàn tật đến các điểm bán hàng ở Hà Nội để bán hàng rong, Báo Gia đình & Xã hội đã được những phản ánh tương tự của người dân.

Trong số nhiều trường hợp, phóng viên của tờ báo nói trên đã dành thời gian dài tìm hiểu trường hợp cụ già 76 tuổi quê ở Cẩm Thủy (Thanh Hóa), thường xuyên xin tiền và bán hàng tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến khiến nhiều người ứa nước mắt. Mỗi buổi sáng, cụ được một người đàn ông tên Ch. chở xe máy đến đây rồi giao cho giỏ hàng gồm tăm bông, bút, kẹo cao su.

Đáng lưu ý, trong lúc cụ già bán hàng, người đàn ông này thường dựng xe máy dưới một tán cây gần đó hoặc ngồi tại các quán vỉa hè để quan sát. Một người dân làm việc gần khu vực này cho hay, sở dĩ người đàn ông này thường xuyên quan sát là để tránh việc cụ già cất giấu tiền riêng hoặc ăn gian số lượng hàng đã bán.

Theo người đàn ông này, chỉ cần ai tìm được một người tàn tật, đi lại bước cao, bước thấp hoặc tay chân bị dị tật nhưng đừng nói ngọng, thì ông sẽ trả công cho 2 triệu đồng. “Nếu tìm được hai hay nhiều người tàn tật càng tốt, số tiền trả công sẽ nhân lên. Việc ăn ở, đi lại hay ốm đau tôi lo tất. Anh cứ nói với gia đình họ là ra chợ ngồi ghế bán tăm rất nhẹ nhàng chứ đừng nói phải bán rong ở đường. Mỗi tháng, tôi sẽ trả cho họ từ 2,5 đến 3 triệu đồng”, người đàn ông này cho hay.

Sau giải 300 tỉ, thêm một jackpot 1 “nổ tung”

Kết quả kỳ quay 125 của sản phẩm Power 6/55 đã tìm ra thêm một người trúng jackpot 1, trong khi jackpot 2 chưa có chủ.

Vụ một người ở Hà Nội trúng jackpot 1 trị giá hơn 300 tỉ đồng tại kỳ quay 119 của sản phẩm xổ số tự chọn số Power 6/55 (mở thưởng tối 5/5) chưa kịp “nguội”, thì tại kỳ quay 125 (mở thưởng tối 19/5), Vietlott lại vừa thông báo tìm ra một tấm vé trúng jackpot 1. Như vậy, hai jackpot 1 này “nổ” chỉ cách nhau 6 kỳ quay và diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Cụ thể, vé trúng jackpot 1 mới nhất là tấm vé có chứa bộ số 33 - 35 - 45 - 52 - 53 - 55. So với jackpot 1 “nổ” lần đầu tiên tại kỳ quay 119 có trị giá hơn 300 tỉ đồng, jackpot 1 mới nhất tại kỳ quay 125 có giá trị nhỏ hơn nhiều lần - hơn 42 tỉ đồng. Lý do là thời gian cộng dồn của jackpot 1 mới nhất chỉ mới diễn ra trong 6 kỳ quay, ít hơn rất nhiều so với 119 kỳ quay của jackpot 1 kia.

Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương dũng cảm cho 7 hiệp sĩ

Các “hiệp sĩ” thiệt mạng và bị thương trong vụ bắt kẻ gian trộm xe máy, đã được Chủ tịch nước tặng huân chương anh dũng.

Vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Thôi (quê quán ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và ông Nguyễn Hoàng Nam (quê ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Chủ tịch nước cũng tặng Huân chương dũng cảm cho 5 người, gồm các anh: Trần Văn Hoàng (quê quán ở tỉnh Bình Định; tạm trú phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Đức Huy (ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM), Đinh Phú Quý (ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM), Đinh Văn Tài (ngụ phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) và Lê Văn Tuyên (quê ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú quận 1, TP.HCM).

Đây là những “hiệp sĩ” thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, đã đeo bám, khống chế hai tên trộm xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP.HCM). Trong lúc bắt trộm, các anh đã bị một tên dùng dao đâm khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Người mẫu "nude" tố bị họa sĩ nổi tiếng hiếp dâm ở Sài Gòn

Người mẫu P. đồng ý công khai danh tính để tố họa sĩ L.

Theo thông tin trên Báo Người lao động, chiều 19/5, chị N.T.K.P. (SN 1994, quê Tiền Giang) xác nhận việc Công an quận 10 (TP.HCM) đã tiếp nhận đơn tố cáo bị hiếp dâm của chị. Cũng theo chị P., Công an quận 10 đã cử người đưa chị sang Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định.

Xác nhận với phóng viên, lãnh đạo Công an quận 10 cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn của chị P. tố bị họa sĩ N.L. có hành vi hiếp dâm tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 10, quận 10).

Theo đơn tố cáo, chị P. trình bày, chị là người mẫu ảnh, người mẫu khỏa thân. Chị được họa sĩ L. thuê làm người mẫu để vẽ. Ngày 2/5, họa sĩ L. chở chị P. đến một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) để thực hiện việc vẽ trên người chị P. (vẽ bodypating).

Trình bày với công an, chị P. cho hay, sau khi vẽ lên người chị thì họa sĩ L. có hành vi hôn vùng nhạy cảm nên chị bùng chạy. Tuy nhiên, chị P. bị họa sĩ L. dùng bạo lực để hiếp dâm (có đeo bao cao su).