Nóng 24h qua: Hé lộ thông tin người sắp nhận giải jackpot 300 tỉ đồng

Chủ nhân giải jackpot 300 tỷ đồng bất ngờ xuất hiện và thông tin về phiên xử bác sĩ Hoàng Công Lương là những tin “nóng” nhất ngày 18/5.

Chủ nhân giải jackpot 300 tỉ đồng mang vé đến Hải Phòng chờ lĩnh thưởng

Theo thông tin mới nhất từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott, ngày 18/5, chi nhánh Vietlott tại TP.Hải Phòng đã tiếp nhận chiếc vé hợp lệ từ một khách hàng tại Hà Nội. Hiện, Vietlott đang chuẩn bị làm thủ tục trả thưởng cho khách hàng và sẽ tổ chức lễ trao giải trong vài ngày tới.

Kết quả kỳ quay tìm ra chủ nhân jackpot 1 đầu tiên trong lịch sử.

Trước đó, vào tối 5/5, Vietlott đã thực hiện kỳ quay thứ 119 của sản phẩm Power 6/55. Qua xác định từ hệ thống, Vietlott xác định có duy nhất một vé trúng jackpot 1 với giá trị gần 304 tỉ đồng trước thuế.

Chiếc vé này có 4 bộ số do khách hàng tự chọn, trong đó có bộ số 16 - 32 - 33 - 37 - 40 - 48 trùng với kết quả jackpot 1. Vé được phát hành tại một điểm bán hàng trên phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Gần 2 tuần sau khi kết quả trên được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng mới có khách hàng tìm đến chi nhánh Vietlott tại Hải Phòng (phụ trách thị trường miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ) để yêu cầu làm thủ tục lĩnh thưởng.

Đưa trái tim từ Hà Nội đến với bệnh nhân ở Huế

Sáng 18/5, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết nơi đây vừa thực hiện một ca điều phối đặc biệt: Đưa một trái tim từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội tới BV Trung ương Huế. Trái tim được hiến là của một nam thanh niên rất khỏe mạnh không may bị tai nạn giao thông và được xác định là chết não sau đó. Gia đình người này đã quyết định hiến tặng toàn bộ mô/tạng để con trai mình được tiếp tục sống thêm một lần nữa và cũng là để cứu những bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Trái tim chuẩn bị được ghép cho bệnh nhân đang chờ ghép tạng tại BV Trung ương Huế.

Sau khi nhận được thông tin về ca điều phối, vận chuyển, Tổng công ty Hàng không Vietnam Airlines đã tổ chức phương án hỗ trợ tối đa để tiếp nhận và vận chuyển thùng đựng tạng cùng ê kip lấy, điều phối từ Hà Nội vào Huế.

Thậm chí còn quyết định dành một ghế miễn phí cho thùng đựng tạng để kíp bác sĩ có thể chăm sóc và bảo quản tạng trong suốt quá trình di chuyển. Sau ca ghép một ngày, bệnh nhân được ghép tạng sức khỏe tiến triển tốt, tỉnh táo, giao tiếp được với các nhân viên y tế.

Bác sĩ Hoàng Công Lương nêu lý do mặc áo xanh tại tòa

Ngày 18/5, TAND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) trong vụ án 8 người chết vì sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tại phiên tòa sáng nay, bác sĩ Lương tiếp tục mặc một chiếc áo màu xanh ngọc bích như hai ngày xử liền trước. Bác sĩ Lương cho biết, anh chọn mặc áo xanh ngọc bích ở 3 ngày vừa qua bởi anh thích màu này và màu xanh thể hiện thông điệp của sự hy vọng. “Tôi hy vọng rằng HĐXX sẽ xử đúng người, đúng tội”, bị cáo Lương chia sẻ.

Bác sĩ Hoàng Công Lương mặc áo xanh với hy vọng HĐXX xét xử đúng người, đúng tội.

Trước đó, ngày 15/5, TAND TP Hòa Bình mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Hậu quả của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng: có 8 người là bệnh nhân đang chạy thận tại đây đã tử vong. Trước đó, ngày 7-5, phiên tòa đã bị hoãn do có nhiều luật sư bảo vệ cho bị cáo vắng mặt.

Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố tái thanh tra đất công quận 1

Chiều 17/5, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM có buổi làm việc với UBND quận 1 về quản lý và sử dụng đất công.UBND quận 1 cho rằng tình hình sử dụng nhà, đất công sai mục đích trên địa bàn đã được hạn chế, hầu hết các đơn vị thuộc quận đã chấp hành tốt việc sử dụng nhà công theo đúng mục đích, công năng và tiêu chuẩn, định mức quy định.

Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định sẽ tái thanh tra đất công trên địa bàn quận. Ảnh: TÁ LÂM

Tuy nhiên, quận cũng thừa nhận một số mặt bằng nhà, đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích do bố trí sai công năng từ trước, sử dụng sai mục đích. Hiện nay còn một số hộ dân chưa di dời được hoặc đơn vị thuê nhà không chấp hành bàn giao mặt bằng cho quận, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện phương án xử lý sắp xếp nhà của quận như mặt bằng 103 Đồng Khởi, 23 Lý Tự Trọng, 86-88 Trần Quang Khải, 47 Bùi Thị Xuân, 19/3 Trần Đình Xu, 188 Trần Quang Khải...

Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết trong một tuần sẽ hoàn thiện báo cáo gửi đoàn. Ông Hải cũng khẳng định quận sẽ tiến hành tái thanh tra việc thực hiện các kết luận thanh tra liên quan đến nhà, đất công.

Công an triệt phá băng trộm cắp do đối tượng 18 tuổi cầm đầu

Ngày 18/5, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam (Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một băng nhóm chuyên trộm cắp vào ban đêm do đối tượng Nguyễn Minh Nhật Tân (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cầm đầu. Đàn em của Tân có 6 đối tượng “choai choai” tuổi đời còn rất trẻ nhưng thực hiện hành vi rất táo bạo, sẵn sàng dùng hung khí tấn công nếu bị phát hiện.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Trước đó, sáng 17/5 qua theo dõi, trinh sát phát hiện Tân cùng Nguyễn Hoàng Bảo (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B) đang trên đường về khách sạn để chơi ma túy nên tổ chức bắt giữ. Qua đấu tranh đối tượng Tân và Bảo khai nhận cùng 5 đối tượng khác gồm: Lê Quốc Thuận, Châu Nguyễn Thái Bảo, Bùi Văn Minh (cùng 18 tuổi) Nguyễn Minh Quang (16 tuổi) và Trần Ngọc Phú (19 tuổi) đã thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản từ 0h đến 4h rạng sáng ngày 17/5 trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

Qua điều tra, công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 3 đồng hồ, 1 bộ quân phục công an, 2 điện thoại và 2 xe máy. Theo trinh sát, băng nhóm này do Nguyễn Minh Nhật Tân cầm đầu, tất cả đều nghỉ học sớm, tụ tập ăn chơi, nghiện ma túy (3 trong số 7 đối tượng nghiện ma túy) nên cùng nhau lập kế hoạch trộm cắp tài sản. Nhóm này chuyên “săn mồi” vào ban đêm và luôn thủ sẵn hung khí sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.