Nơi điều phối những tấm lòng yêu thương ở Thái Nguyên sau lũ dữ

Khoảng 11h30 ngày 12/10, tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), hàng trăm người dân tấp nập ra vào. Đáng chú ý, cả người vào, người ra đều xách theo những túi đồ ăn. Một cán bộ phụ trách thuộc MTTQ phường Phan Đình Phùng cho biết: Người mang đồ ăn vào là những tổ chức, cá nhân mang đồ ăn tới ủng hộ, còn người ra là trường hợp nhận đồ ăn hoặc cho gia đình hoặc mang đi để chuyển đến các điểm cần hỗ trợ.

Một người dân trú tại phường Phan Đình Phùng đã tự nấu đồ ăn, đóng hộp rồi chuyển đến điểm tiếp nhận để sẻ chia với người dân và các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cô Lê Hoài Thu (Phường Linh Sơn) đến nhận hỗ trợ. "Khu vực tôi mất điện chưa thể nấu ăn, rất may được các cơ quan đoàn thể quan tâm, hỗ trợ. Tôi đến lấy cơm cho cả gia đình 5 người. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia của người dân cả nước đối với Thái Nguyên".

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường Phan Đình Phùng cho biết: Từ đêm 6/10 đến 7/10 trên địa bàn tỉnh mưa rất to, nước lũ dâng nhanh gây ngập nhiều khu vực, trong đó có phường Phan Bội Châu. Cấp ủy, chính quyền phường nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, trong đó trọng tâm là cứu trợ cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập.

Từ chiều ngày 7/10, UBND phường phối hợp MTTQ phường tổ chức tiếp nhận cứu trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ người dân vùng ngập lũ. Phường phải cắt cử cán bộ, nhân viên cùng hỗ trợ.

Sau khi nước rút, các lực lượng về khu trung tâm tỉnh hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường rất đông. Trong đó, có quân đội, công an, thanh niên, tình nguyện viên. Các tổ chức, cá nhân từ nhiều nơi đã đã gửi thực phẩm, đồ ăn đến để hỗ trợ, phân phối. Chúng tôi tiếp nhận, lên danh sách, số lượng rồi chuyển đến các đầu mối như trường học, khu ký túc xá sinh viên.

Những ngày đầu lũ, cán bộ Phòng văn hóa- xã hội cùng cán bộ MTTQ phường Phan Đình Phùng làm việc xuyên đêm, làm sao để đưa thực phẩm đến tay người dân vùng lũ. Mấy ngày nay, họ chỉ còn làm việc từ 5h đến 23h đêm mới về nhà.

Tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, hàng chục tình nguyện viên nhân viên công ty bê tông Tùng Tuấn (trụ sở ở Phổ Yên, Thái Nguyên) đang tiếp nước mát cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 đang làm nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Đại diện công ty cho biết, để hỗ trợ khu vực bị ngập lụt, công ty đã tổ chức nấu ăn rồi đóng hộp chuyển đến hỗ trợ người dân, trung bình mỗi ngày 200-300 suất.

Bên cạnh đó, công ty còn mua hàng tấn trái cây như dưa hấu, cam... ép nước mát để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ giữa trời nắng nóng. Đồng thời huy động 14 xe bê tông, mỗi xe chở 14m3 nước chạy 24/24h từ Phổ Yên lên khu vực TP. Thái Nguyên (cũ) để hỗ trợ người dân rửa nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường.