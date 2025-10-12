Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng tới

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ. Có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong thời kỳ đầu tại khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và giông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Biển Đông được dự báo xuất hiện2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới đây

Do đó đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh", cơ quan khí tượng lưu ý.

Nhiều nơi mưa lớn vượt giá trị lịch sử

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 11/9 tới 10/10, trên Biển Đông đã xuất hiện 4 cơn bão, gồm bão số 8 (Mitag), bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo). Trong đó cơn bão số 9, bão số 10 và bão số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn diện rộng, đáng chú ý có đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11 ở Bắc bộ.

Trong các đợt mưa lớn trên, tại nhiều nơi đã ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Đặc biệt trong ngày 7/10, tại Thái Nguyên đã quan trắc được lượng mưa 491mm, không chỉ vượt giá trị lịch sử lượng mưa ngày trong tháng 10 (201mm ngày 4/10/1978) mà vượt cả lượng mưa ngày cao nhất trong năm (374mm ngày 5/8/1973), cũng như là tổng lượng mưa cao nhất tháng 10 (363mm tháng 10/1964).

Dự báo, tình trạng ngập lụt ở một số địa phương như Thái Nguyên- Bắc Ninh, TP Hà Nội còn diễn ra trong 1-2 ngày tới

Nhiều đợt mưa lớn và mưa lớn kỷ lục nên tổng lượng mưa tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong một tháng qua phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 100-200%, riêng khu vực vùng núi phía Bắc cao hơn từ 300-450% so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh hoạt động sớm

Đáng nói, cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm mai 13/10, ở phía Đông Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 14/10, mưa mở rộng ra khu vực phía đông Bắc bộ. Từ 15-16/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khoảng ngày 20-21/10 khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa giông và thời tiết Bắc bộ giảm khá mạnh.

Dự báo cho thấy, năm nay khu vực Bắc bộ không khí lạnh xuất hiện và hoạt động mạnh sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm, từ khoảng nửa cuối tháng 10 không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động sớm và mạnh hơn so với năm 2024

Trong khi đó, hiện nay nước lũ trên tất cả các sông như sông Cầu, sông Thương, sông Trung đều đang xuống.

Mực nước lúc 3h ngày 12/10 trên các sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,10m, dưới mức BĐ3 là 0,20m; Trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,91m, trên mức BĐ3 0,61m.

Trong ngày hôm nay, trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống dưới mức BĐ2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ xuống dưới mức BĐ3.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và TP Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, các khu vực trũng thấp có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới.