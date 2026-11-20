20/11 năm nay, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh độc lạ được cho là các món quà phụ huynh, học sinh dành tặng thầy cô nhân dịp 20/11, khiến dân mạng vô cùng thích thú. Thay vì những món quà thông thường, qua chia sẻ của những hình ảnh, đoạn video trên mạng có sự xuất hiện của trứng, cá, gà, thậm chí cả hải sản tươi sống, tạo nên những câu chuyện vừa bất ngờ vừa hài hước.

Những quả trứng "xinh đẹp" được chia sẻ là quà tặng thầy cô dịp 20/11. Ảnh chụp màn hình.

Một trong những hình ảnh thu hút sự chú ý là hộp quà đựng trứng được trang trí khá cầu kỳ. Theo nội dung được chia sẻ, một phụ huynh kể câu chuyện con trai muốn mẹ mua bó hoa tặng cô giáo giống các bạn. Tuy nhiên, người mẹ lại quyết định chọn trứng làm quà vì bản thân rất thích món ăn này.

Cậu bé được cho là đã lo lắng món quà khác biệt sẽ khiến mình bị các bạn trêu, nhưng mẹ hài hước đáp: "Con không thích nhưng mẹ thích, được chưa?".

Không chỉ có trứng nguyên quả được đóng hộp làm quà, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh những hộp trứng được trang trí sáng tạo. Từng quả trứng được vẽ thêm mắt, miệng với đủ biểu cảm vui, buồn, nháy mắt ngộ nghĩnh, sau đó xếp cùng hoa tươi và phụ kiện trang trí. Không ít người cho rằng món quà bình dị nhờ vậy trở nên sinh động, bắt mắt và mang dấu ấn riêng.

Một số hình ảnh cá, vịt, gà, măng chua… được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội, kèm thông tin được cho là quà tặng thầy cô dịp 20/11. Ảnh chụp màn hình.

Một hình ảnh khác được chia sẻ là những chú cá chép được đặt ngay ngắn trong các túi giấy đỏ, kèm theo lời giới thiệu đây là món quà dành tặng giáo viên. Thay vì giỏ hoa hay hộp bánh, món quà có phần khác biệt này khiến người xem liên tưởng đến sự gần gũi, thiết thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn đăng tải hình ảnh những chú vịt trắng, gà sống được đặt trong hộp giấy, trang trí thêm nơ đỏ. Theo nội dung các bài đăng, đây là những món quà được cho là dành tặng cô giáo. Một hình ảnh khác còn kèm lời nhắn dí dỏm: "Phong bì thì cô không nhận nhưng gà thì cô xin vì cô rất thích ăn gà ạ".

Không chỉ có trứng, cá hay gia cầm, những hình ảnh được cho là quà tặng thầy cô còn có sự xuất hiện của hải sản tươi sống như ghẹ, mực cùng các loại rau củ như rau cải, súp lơ, bí xanh. Những món thực phẩm được sắp xếp khá đầy đủ khiến nhiều người hài hước nhận xét, nếu có đủ nguyên liệu như vậy, thầy cô có thể chuẩn bị ngay một nồi lẩu thịnh soạn.

Chưa hết, mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh được chia sẻ là thầy giáo nhận gà kèm măng chua trong ngày 20/11. Người đăng tải hài hước viết: "Phụ huynh em tâm lý lắm ạ, biếu gà rồi kèm cả măng chua đây". Thậm chí, một tài khoản còn kể lại chuyện phụ huynh tặng cô giáo cả hộp gà xào sả ớt.

Hình ảnh cô giáo vùng biển đảo được học sinh tặng mực, ghẹ cùng các loại rau củ như bí xanh, súp lơ, rau cải dịp 20/11 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Những hình ảnh và câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận dí dỏm từ cư dân mạng. Dưới các bài đăng, nhiều người hài hước viết: "Xong cô gọi cả lớp đến làm nồi lẩu hải sản thì đúng là tuyệt", "Trưa về em tặng cho thùng bia nhé thầy", "Được luôn nồi lẩu". Một số người còn nhớ lại những món quà giản dị ngày trước, chia sẻ: "Y như ngày xưa mình cũng đem rau, củ, quả đến tặng cô giáo".

Bên cạnh những bình luận vui vẻ, không ít ý kiến cho rằng giá trị món quà không nằm ở vật chất mà quan trọng là tình cảm của người tặng. Một tài khoản chia sẻ: "Tiền không ấm áp bằng quà và tình cảm đâu, cháu nào nhà nghèo thì viết tờ giấy chúc cô, mang quả bí, quả trứng... là cô vui rồi. Chủ yếu các em học tập tốt là một sự tri ân lớn nhất".

Chị Hương (43 tuổi, Hà Nội) cũng cho rằng quà tặng ngày 20/11 không nhất thiết phải đắt tiền hay cầu kỳ. "Có người chọn hoa, người chọn thực phẩm, có người lại tự tay trang trí những món đồ bình dị thành món quà độc đáo. Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm và sự chân thành dành cho thầy cô", chị Hương chia sẻ.

Dù chưa thể xác minh đầy đủ nguồn gốc, thời điểm và hoàn cảnh của từng hình ảnh, những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội vẫn tạo nên nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó, nhiều người cũng nhắc lại một điều quen thuộc: món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô không nhất thiết phải có giá trị lớn, mà nằm ở sự trân trọng, lòng biết ơn và tình cảm chân thành của học trò.