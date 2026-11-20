Câu hỏi đặc biệt trong bài kiểm tra 15 phút nhân dịp Ngày 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay trở nên ấn tượng và ý nghĩa hơn với học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy môn Lịch sử của trường đã ra một bài kiểm tra 15 phút cho học trò. Đề bài không có trong sách giáo khoa, cũng không yêu cầu học sinh nhớ một sự kiện hay mốc thời gian lịch sử nào.

Chia sẻ với PV Dân Việt, thầy Hiếu cho biết đã thầy đặt ra một câu hỏi: “Em hiểu như thế nào khi nói: Cha mẹ là người thầy đầu tiên cũng là người thầy đặc biệt nhất của tất cả chúng ta?".

Câu hỏi kiểm tra 15 phút của thầy Hiếu.

Với thầy Hiếu, câu trả lời rất rõ ràng: Đó chính là cha và mẹ.

Thầy cho biết đây không phải lần đầu tiên mình đặt câu hỏi ấy với học trò mỗi dịp 20/11. Thầy muốn các học sinh hiểu rằng, trước khi có những người thầy đứng trên bục giảng, mỗi người đều đã có những người thầy đầu tiên trong chính gia đình mình.

Theo thầy Hiếu, cha mẹ là những người đầu tiên dạy con biết nói, từ những tiếng bi bô đầu đời đến những từ ngữ đầu tiên. Cha mẹ cũng là người cầm tay, dìu dắt con qua những bước đi chập chững, nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Không có giáo án, bảng đen, phấn trắng hay những tiết học được tính bằng 45 phút, nhưng mỗi ngày, cha mẹ vẫn âm thầm dạy con biết yêu thương, chia sẻ, phân biệt đúng sai, kính trên nhường dưới và biết cách làm người.

Những bài học ấy không nằm trong sách vở mà được truyền dạy qua lời nói, hành động, sự hy sinh, thậm chí cả những giọt mồ hôi và nước mắt của cha mẹ.

“Những người thầy ở trường đồng hành với chúng ta trong một chặng đường học tập, còn cha mẹ đồng hành với ta suốt cuộc đời. Nếu người thầy trên bục giảng trao truyền tri thức thì cha mẹ trao cho ta sự sống, tình yêu thương và nền tảng đầu tiên để trưởng thành” - thầy Hiếu chia sẻ.

Điều đặc biệt nhất, theo thầy, là tình yêu thương của cha mẹ không có điều kiện. Ngay cả khi con mắc lỗi, thất bại hay vấp ngã, cha mẹ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón nhận.

Con cái có thể trưởng thành, đi xa, đạt được những vị trí nhất định trong xã hội, nhưng trong mắt cha mẹ vẫn luôn là đứa con bé bỏng ngày nào.

Thầy Hiếu cũng nhắc đến một nghịch lý trong cuộc đời: Khi còn nhỏ, ai cũng mong mình nhanh chóng trưởng thành để được tự do. Nhưng đến khi trưởng thành, nhiều người mới thấm thía những điều cha mẹ đã làm cho mình. Đôi khi, khi nhận ra điều đó thì cha mẹ đã già.

Hơn 30 năm đứng lớp và bài học về lòng biết ơn

Là người đã trải qua cả hai vai trò: người học trò và người thầy, người con và người cha, thầy Trần Trung Hiếu cho biết càng thấm thía giá trị của hai chữ “tri ân”.

Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, thầy hiểu rằng nghề giáo là một nghề đặc biệt. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, định hướng tương lai cho học trò.

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cùng học trò.

Tuy nhiên, theo thầy, không có người thầy nào có thể thay thế vị trí của cha mẹ. Và cũng không có bài học đạo đức nào ý nghĩa hơn việc biết kính trọng, yêu thương, biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục mình.

Thầy cho rằng tri ân thầy cô và tri ân cha mẹ không phải là hai việc đối lập mà là hai biểu hiện của cùng một đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và hiếu thảo với đấng sinh thành.

Bởi vậy, trong những ngày tháng 11, khi học trò chuẩn bị những bó hoa, tấm thiệp và lời chúc dành tặng thầy cô, thầy Hiếu mong các em cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cha mẹ.

Lòng biết ơn không nên chỉ được thể hiện bằng những lời nói đẹp đẽ hay những dịp lễ kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là mỗi người phải biết chứng minh tình cảm ấy bằng sự trưởng thành, ý thức học tập, cách sống tử tế và trách nhiệm của bản thân.

"Một bó hoa tặng thầy cô rất đáng quý. Nhưng một lời hỏi han cha mẹ, một hành động sẻ chia, một sự tiến bộ trong học tập và một lần làm cha mẹ vui lòng còn có ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Bởi, suy cho cùng, món quà quý nhất mà cha mẹ mong đợi không phải là những lời chúc, mà là sự trưởng thành và nên người của con cái.

Hãy nhớ: Người thầy đầu tiên là cha mẹ. Người thầy đặc biệt nhất cũng là cha mẹ. Và bài học lớn nhất mà mỗi chúng ta phải học suốt cuộc đời chính là lòng biết ơn. Và hơn 30 năm qua, tôi vẫn luôn dạy học trò của tôi như vậy" - thầy Hiếu cho hay.