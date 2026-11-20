Hoạt động hàng không tạm dừng để giữ cho bầu trời yên tĩnh trong thời gian thí sinh làm bài thi nghe tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học

Ngày 19-11, Hàn Quốc diễn ra kỳ thi Suneung, kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học được coi là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi học sinh.

Để đảm bảo tuyệt đối yên tĩnh cho phần thi nghe môn tiếng Anh, cơ quan chức năng nước này đã quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh trên cả nước trong 35 phút.

Theo thông báo của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, lệnh hạn chế bay có hiệu lực từ 13h05 đến 13h40 theo giờ địa phương.

Đây là khung thời gian thí sinh làm bài thi nghe môn tiếng Anh và kéo dài thêm 5 phút trước và sau nhằm loại trừ hoàn toàn nguy cơ tiếng ồn động cơ phản lực ảnh hưởng đến chất lượng bài thi.

Trong 35 phút trên, mọi hoạt động cất cánh và hạ cánh của máy bay dân dụng trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc đều bị đình chỉ.

Theo thống kê, 130 chuyến bay đã phải điều chỉnh lịch trình, gồm 81 chuyến quốc tế và 49 chuyến nội địa.

Đối với các chuyến bay đang trên không, cơ quan kiểm soát không lưu yêu cầu duy trì độ cao tối thiểu 3.000m và bay vòng chờ cho đến khi hết lệnh cấm. Các chuyến chưa cất cánh phải chờ tại đường lăn.

Lệnh cấm được áp dụng với cả trực thăng, máy bay hạng nhẹ và thiết bị bay không người lái.

Ngay cả trường hợp đã được cấp phép bay trước đó cũng buộc phải tuân thủ. Chỉ các chuyến bay làm nhiệm vụ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn mới được ngoại lệ.

Cơ quan An toàn giao thông Hàn Quốc đã gửi tin nhắn cảnh báo trước tới tất cả các cá nhân, đơn vị sở hữu UAV có đăng ký.

Kỳ thi Suneung năm nay tại Hàn Quốc có 551.864 thí sinh dự thi tại 1.312 điểm thi trên cả nước.

Nhiều lĩnh vực khác cũng được điều chỉnh để ưu tiên cho kỳ thi. Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) lùi giờ mở cửa phiên giao dịch 1 tiếng, bắt đầu từ 10h sáng.

Các cơ quan hành chính, nhiều doanh nghiệp lớn cho phép cán bộ, nhân viên đi làm sau 10h để giảm áp lực giao thông.

Hệ thống tàu điện ngầm tại Seoul và vùng phụ cận tăng chuyến trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, cấm phương tiện ra vào trong bán kính 200m quanh khu vực điểm thi.

Quân đội tạm dừng các hoạt động diễn tập, bắn pháo gây tiếng ồn. Các công trường xây dựng, phương tiện vận tải công cộng khi đi qua khu vực thi phải giảm tốc độ, hạn chế còi.

Suneung là kỳ thi có ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc, kết quả thi có thể tác động tới cơ hội nghề nghiệp, vị thế xã hội và tương lai của các thí sinh.