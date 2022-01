Những lời chúc Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 hay và ý nghĩa nhất

Mỗi dịp Tết đến xuân về người ta thường dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp, đó như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

Lời chúc dành cho gia đình, người thân

- Nhân dịp Tết đến xuân về, con kính chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe, cả về tinh thần lẫn thể lực để luôn vui khỏe cùng con cháu đón nhiều cái Tết hạnh phúc, trọn vẹn.

- Chúc ông bà có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương và 1 gia đình thịnh vượng.

- Xuân đến hy vọng. Ấm no mọi nhà. Kính chúc ông bà. Sống lâu trăm tuổi.

- Chúc ông bà vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

- Năm mới đến, con không có ước nguyện gì ngoài việc mong cha mẹ sức khoẻ, bình an, luôn là động lực, chỗ dựa cho con cháu. Chúc cha mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi.

- Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

- Năm hết Tết đến chúc ông chúc bà, chúc cha chúc mẹ, chúc cô chúc cậu, chúc chú chúc dì, chúc anh chúc chị, chúc luôn các em, chúc cả các cháu dồi dào sức khoẻ, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà người rước, tiền vô như nước, tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày, luôn luôn gặp may, tràn đầy hạnh phúc.

- Sang năm mới, chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.

- Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc.

- Vậy là năm cũ sắp sửa qua đi và năm mới đang gõ cửa mọi nhà. Chúc cho những người thân luôn gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trong năm mới 2022.

- Chúc mọi người đẹp như hoa Hồng, thành công như Cúc, hạnh phúc như hoa Mai, phát tài như hoa Pháo, độc đáo như hoa Lan, an khang như hoa Huệ, trí tuệ như hoa Sen.

Lời chúc dành cho thầy cô

- Nhân dịp năm mới, con chúc các Thầy Cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình lớn khôn và thành người.

- Năm mới Nhâm Dần 2022, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

- Kính chúc quý thầy cô và đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ và bình an …

- Nhân dịp năm mới, con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con: “Chúc thầy cô năm mới hạnh phúc, sức khỏe”.

- Kính chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho các em những lứa học sinh tiếp bước vào đời trở thành con người có ích cho xã hội, có tài góp sức xây dựng đất nước.

- Thầy cô như ánh nến soi tỏ đêm khuya, như tấm bảng đen vẽ nên kiến thức trong mỗi học trò. Dẫu mai đi bốn phương trời. Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.

- Con xin kính chúc thầy cô suốt đời hạnh phúc. Kính chúc thầy cô có lớp lớp học sinh, mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục.

- Năm mới đến em chúc thấy cô năm mới An - Khang - Thịnh - Vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Chúc thầy và toàn thể học trò của thầy cô năm học thành công và nhiều học sinh giỏi.

Lời chúc dành cho bạn bè, đồng nghiệp

- Năm Nhâm Dần, chúc bạn luôn đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý.

- Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022. Chúc bạn năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công.

- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

- Năm mới chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công 31.536.000 giây vạn sự như ý.

- Kính chúc mọi người một năm mới: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

- Năm hết tết đến kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

Lời chúc dành cho vợ chồng, người yêu

- Năm mới chính là thời điểm để chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Đó là thời gian để quên đi ký ức đau buồn và lưu giữ những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ và kỷ niệm đáng nhớ của anh là có em ở bên. Chúc em năm mới hạnh phúc, luôn xinh đẹp, rạng ngời.

- Em à một năm đã qua, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại, năm qua anh đã làm em buồn nhiều rồi, anh xin lỗi và dù thế nào anh cũng cám ơn em đã luôn bên anh và tin tưởng anh. Cầu chúc em yêu của anh năm mới bình an và chúng ta luôn bên nhau em nhé!

- Nếu có ba điều ước, điều thứ nhất anh muốn mãi mãi được ở bên em, điều thứ hai anh muốn mãi mãi yêu em, điều thứ ba là mãi mãi được em yêu. Chúc em năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, em yêu!

- Chúc bà xã mịn da, mượt tóc. Nét xuân xanh thắm mãi nồng nàn. Mong mọi điều hạnh phúc bình an. Tràn sức khỏe, hiếu – tình trọn đạo.

Vợ ơi anh bảo vợ này. Xuân sang tết đến anh say mất rồi. Say là say mắt vợ cười. Say là say cái duyên tươi mỗi lần. Trên đời bao thứ đẹp xinh. Nhưng mà anh cũng có cần chi đâu. Vì anh có vợ tình sâu. Vì anh có vợ đứng đầu đảm đang. Xuân về chúc vợ đẹp sang. Mãi là ngọc nữ, bà hoàng nhà anh.

- Một năm thật hạnh phúc cho cả anh và cả em nhé. Chúc mừng năm mới tình yêu lớn nhất cuộc đời em.

- Em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em. Năm mới, hãy nhớ luôn bảo vệ em thật tốt nhé, Happy New Year.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-loi-chuc-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-hay-va-y-nghia-nhat-50202231115598008.htm