Những lời chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 hay và ý nghĩa nhất

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Dành tặng cho nhau những lời chúc hay và ý nghĩa là món quà tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt Nam.

Dành tặng những lời chúc hay và ý nghĩa nhất gửi đến người thân trong gia đình dịp Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán là dịp mà có lẽ cho dù là ai, đi đâu và làm gì chăng nữa cũng muốn tìm về đoàn viên với gia đình. Không đâu hơn chính mái ấm gia đình bên cha mẹ, anh chị em của mình.

Sum vầy bên mâm cơm gia đình, cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng tiễn năm cũ, đón năm mới và dành tặng nhau những lời chúc Tết ý nghĩa nhất, đã trở thành một món ăn tinh thần tuyệt vời của mỗi người dân Việt Nam.

Một số lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa nhất năm 2020 – Xuân Canh Tý:

Lời chúc dành cho gia đình:

Năm cũ vừa qua – Bước sang năm mới –– Kính chúc ông bà – Sống lâu sức khỏe – Trẻ mãi không già – Yêu thương thuận hòa – Cửa nhà sung túc.

Năm nay con không cần thứ gì cao sang, con chỉ cần luôn có ông bà bên cạnh là đã cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Chúc ông bà năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui bên gia đình của mình.

Chúc ông chúc bà – Chúc cha chúc mẹ – Chúc cô chúc cậu – Dồi dào sức khỏe – Có nhiều niềm vui – Tiền xu nặng túi – Tiền giấy đầy bao – Về nhà người rước – Tiền vô như nước – Tình vào đầy tim – Chăn ấm nệm êm – Luôn gặp may mắn.

Năm mới 2020 đã đến, con muốn dành lời tri ân chân thành nhất tới ông, bà, cha, mẹ những người con yêu thương nhất. Kính chúc cả nhà sức khỏe, vạn sự như ý và đong đầy niềm vui.

Một mùa xuân mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, tràn ngập hạnh phúc.

Con xin kính chúc ba mẹ được vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, luôn bình an, hồng phúc tề thiên, sống lâu trăm tuổi bên cạnh chúng con. Mong sang năm mới ba mẹ sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, bớt phiền muộn, âu lo, tinh thần luôn lạc quan, thoải mái.

Xuân về con chúc bố ngày càng mạnh khỏe, mẹ càng trẻ đẹp, chúc cả gia đình chúng ta luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Trong tim con gia đình luôn đứng ở vị trí số một, hy vọng sang năm mới mọi người trong gia đình mình sẽ đạt được những thành công mới.

Mùa xuân chim én lượn chao- Trong năm Canh Tý ta cùng chúc nhau - Chúc bố sức khỏe dồi dào - Mẹ thêm tuổi mới, ốm đau chẳng còn - Mãi mãi sống cùng các con - Cùng nhau hạnh phúc, chúng con vui vầy - Anh em con cùng đến đây - Sum vầy hạnh phúc, đón vàng lộc xuân.

Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra - Tết này cúi chúc mẹ cha - Một năm sức khỏe thuận hòa gió mưa!

Công ơn cha mẹ biển sâu - Con sao trả hết mái đầu phơ phơ - Xuân về cho phép con thơ - Kính chúc cha mẹ thọ như tiên trời.

Mong muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn bè trong dịp năm mới.

Lời chúc dành cho bạn bè:

Chúc bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc.

Năm mới chúc anh em “sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!”.

Năm 2020 - Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Một lời chào mong một ngày may mắn. Một lời nhắn nhủ mong bạn thành công. Một lời chúc mong bạn ấm lòng. Một nụ cười để vượt qua tất cả. Một ý chí để đập tan vất vả, lo âu. Một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Năm mới 2020 đã đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên!

Năm mới vừa tới – Ra ngõ đón xuân – Chúc bạn xa gần – Một năm mạnh khỏe – Chúc cho con trẻ – Học hành chăm ngoan – Tài lẻ tuôn tràn – Phúc, tài dư dả.

Gửi những lời yêu thương và lời chúc may mắn trong năm mới cho người yêu hoặc vợ chồng.

Lời chúc dành người yêu/vợ chồng:

Nếu có được ba điều ước, điều thứ nhất anh ước sẽ mãi mãi được em yêu, điều thứ hai chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, điều thứ ba dù xảy ra bất kỳ chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ có thể vượt qua. Chúc em có một năm mới thật hạnh phúc và gặp được thật nhiều điều may mắn, em yêu.

Năm mới đã đến, anh chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, luôn là một cô gái dịu dàng, tài giỏi trong mắt anh và mọi người xung quanh. Hãy nhớ là anh mãi bên cạnh em, cùng sẻ chia với em mọi buồn vui trong cuộc sống.

Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em, có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu cây là những ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả khu rừng. Nếu đêm dài là tình yêu anh gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì nơi đó đã thuộc về em. Happy new year.

Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kỳ may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

Chúc anh yêu một năm mới với thật nhiều niềm vui mới, may mắn mới và cả thành công mới, nhưng người yêu thì luôn luôn là cũ nha anh. Chúc anh khi mở mắt ra sẽ luôn gặp những điều tốt lành, còn khi nhắm mắt lại thì toàn những giấc mơ thật đẹp về chúng ta. Em luôn dành cho anh tất cả tình yêu thương và sự trân trọng, chúc mừng năm mới, em yêu anh.

Anh à, năm mới em hy vọng anh có nhiều cái mới, còn những cái cũ hãy xếp xó một bên đi, đừng làm lòng mình không thể mới vì những cái cũ kỹ – New Year, New You.

