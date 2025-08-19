Nổ lớn ở miền trung Ukraine sau đòn tập kích của Nga

Khói bốc lên ở thành phố Kremenchuk sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: Kyiv Post.

Theo tờ Kyiv Independent, nhiều tên lửa đạn đạo đã nhắm vào thành phố Kremenchuk ở miền trung Ukraine, gây ra loạt vụ nổ lớn. Hạ tầng năng lượng có thể là mục tiêu của đợt tấn công này, truyền thông Ukraine đưa tin.

Không quân Ukraine cho biết ngoài Kremenchuk, các thành phố gần tiền tuyến như Kharkiv và Poltava cũng bị tập kích tên lửa. Sau đó, cảnh báo không kích đã được phát đi ở nhiều khu vực khác, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Kremenchuk nằm ở miền trung Ukraine, cách thủ phủ Poltava khoảng 100 km và cách Kiev gần 260 km.

Thống đốc Poltava Volodymyr Kohut nói đợt tập kích tên lửa của Nga đã làm hư hại mạng lưới hệ thống điện địa phương. “Chúng tôi không ghi nhận thương vong về người”, ông Kohut cho biết.

Một thành phố khác của Ukraine là Lubny, được cho là hứng chịu 30 vụ nổ do Nga tập kích bằng tên lửa và UAV. Theo các nguồn tin quân sự, Nga được cho là đã triển khai ít nhất 8 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS trong cuộc tập kích, một số mang tên lửa hành trình tầm xa Kh-101.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Cả Nga và Ukraine thường tập kích hạ tầng liên quan quân sự của nhau, kể cả hạ tầng năng lượng.

Cũng trong ngày 19/8, Nga cáo buộc Ukraine phóng UAV dẫn đến lửa cháy tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Volgograd.

Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Ông Trump dường như đã thuyết phục ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu về một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine, thay vì chỉ theo đuổi một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Sau cuộc họp ở Nhà Trắng, ông Trump nói đã bắt đầu sắp xếp một cuộc đối thoại giữa ông Zelensky và ông Putin, sau đó là một cuộc họp ba bên Mỹ – Nga – Ukraine.