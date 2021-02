Những lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hay và ý nghĩa nhất

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Lời chúc Tết hay và ý nghĩa năm Tân Sửu 2021 là món quà tinh thần to lớn dành cho những người thân yêu, bạn bè… dịp đầu năm mới.

Những lời chúc Tết hay là món quà tinh thần gửi đến gia đình và người thân trong năm mới. Ảnh minh họa.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người ta lại dành cho nhau những lời chúc tụng đầy tốt đẹp. Chúc nhau sức khỏe, tiền tài, giàu sang, phú quý…

Những lời chúc ấy như món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa gửi đến người thân, bạn bè, người thương… cho người thân yêu trong năm mới và cơ hội để bày tỏ tình cảm mỗi năm chỉ có một lần đấy.

Cùng tham khảo một số lời chúc ý nghĩa, ngọt ngào dành cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu hoặc vợ chồng năm Tân Sửu 2021:

Lời chúc dành cho gia đình

Năm hết Tết đến, chúc ông chúc bà, chúc cha chúc mẹ, chúc cô chúc cậu, chúc chú chúc dì, chúc anh chúc chị, chúc luôn các em, chúc cả các cháu dồi dào sức khoẻ, có nhiều niềm vui, tiền xu nặng túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà người rước, tiền vô như nước, tình vào đầy tim, chăn ấm nệm êm, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày, luôn luôn gặp may, tràn đầy hạnh phúc.

Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc. Chúc mừng năm mới!

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

Năm mới sum vầy, đong đầy Hạnh phúc. Gói trọn Lộc tài. Giữ mãi An Khang. Thắt chặt Phú quý. Cùng chúc Như ý, Hứng trọn An Khang, năm mới Bình An. Cả nhà Sung túc.

Năm mới Tân Sửu 2021, chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà/Vài lời cung chúc tân niên mới/Vạn sự an khang vạn sự lành.

Năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng.

Chúc mọi người đẹp như hoa hồng. Thành công như Cúc. Hạnh phúc như hoa Mai. Phát tài như hoa Pháo. Độc đáo như hoa Lan. An khang như hoa Huệ. Trí tuệ như hoa Sen.

Lời chúc Tết dành cho bạn bè, đồng nghiệp

Năm mới chúc anh em "sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền!".

Năm mới, chúc bạn sắc đẹp tuyệt vời, tiền vô phơi phới, người yêu không cần tìm cũng tự tới.

Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 Biển cả tình thương, 1 Đại dương tình bạn, 1 Điệp khúc tình yêu, 1 Người yêu chung thủy, 1 Sự nghiệp sáng ngời, 1 Gia đình thịnh vượng.

Chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây vạn sự như ý.

Năm Tân Sửu tới. Ai cũng giàu to. Sức khỏe chẳng lo. Buồn bực xếp xó. Khó khăn chuyện nhỏ. Việc chạy ro ro. Không còn nhăn nhó. Muốn gì được đó! Happy new year!

Lời chúc Tết dành cho người yêu, vợ/chồng

Trên Trái Đất có 9.000.000.000 người và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em, có lẽ vì 8.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love.

Dành những lời yêu thương cho người yêu, vợ/chồng. Ảnh minh họa.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu cây là những ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả khu rừng. Nếu đêm dài là tình yêu anh gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì nơi đó đã thuộc về em. Happy new year.

Bây giờ anh đã yêu em. Hôm nay, ngày mai sau nữa, anh vẫn vậy và sẽ yêu yêu đến cuối cuộc đời. Chúc tình yêu của anh một năm mới hạnh phúc và may mắn.

Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe còn hạnh phúc và niềm vui, anh sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

Một năm mới đã sang và tình yêu của vợ chồng mình lại được tiếp nối. Nhân dịp năm mới anh muốn gửi tới em lời cảm ơn vì những vật vả, hi sinh em dành cho gia đình 1 năm qua. Chúc em luôn khỏe mạnh, yêu đời, xinh đẹp, thành công trong công việc và chắc chắn đảm đang việc nhà nữa nhé.

Cảm ơn em đã cho gia đình mình những giây phút bình yêu, những bữa cơm ngon, những tình cảm đẹp. Chúc em một măn mới tràn ngập yêu thương, thành công, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và xin đẹp, khỏe mạnh hơn nhé vợ yêu.

Năm mới vợ xin chúc chồng tài thêm rộng mở, danh thêm thuận. Nhà cửa bình yên hưởng phúc vui. Chúc chồng sức khỏe dồi dào và mãi yêu thương gia đình nhé!

Năm mới xuân sang đón lộc tài, chúc chồng vui vẻ, khỏe sức làm ăn và thêm nhiều niềm vui mới, mãi là điểm tựa vững chắc cho gia đình. Cầu cho năm mới sum vầy, cho chồng sức khỏe, cho chồng tài dành. Chúc anh năm mới vẹn toàn, công danh đầy đủ, lộc tài lắm thay. Gia đình hạnh phúc, sum túc cả năm.

