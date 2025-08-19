Ông Medvedev lên tiếng về cuộc gặp của ông Trump với các lãnh đạo châu Âu

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Getty

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 19/8 cho rằng các lãnh đạo châu Âu có mặt ở Nhà Trắng đã “không thể tạo ưu thế” trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine.

“Theo cách nói của tôi, ‘Liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine’ đã không thể thắng ông Trump trên sân nhà của ông ấy", ông Medvedev viết bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X. “Châu Âu chỉ biết cảm ơn và tìm cách lấy lòng ông Trump".

Ông Medvedev cũng đặt câu hỏi về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ giải thích thế nào với người dân Ukraine về các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh sau chuyến công du Mỹ.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau các cuộc gặp quan trọng tại Nhà Trắng ngày 18/8, nơi ông Trump tiếp ông Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu khác, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz...

Theo Reuters, trong cuộc gặp này, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ tham gia vào một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận chấm dứt xung đột nào với Nga, dù chưa rõ phạm vi hỗ trợ cụ thể.

Hôm 16/8, ông Medvedev cũng đưa ra nhận định sau thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng ông Trump có xu hướng hạn chế gây thêm sức ép lên Moscow.

Theo ông Medvedev, cuộc gặp kéo dài hơn ba giờ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giúp “khôi phục cơ chế đầy đủ cho các cuộc tiếp xúc cấp cao” mà không kèm theo “tối hậu thư hay đe dọa”.

Kết thúc hội nghị ở Alaska, cả hai nhà lãnh đạo chỉ tổ chức một cuộc họp báo ngắn gọn, không công bố đột phá lớn nào, song ông Trump cho biết đã có “những tiến triển nhất định” trên một số vấn đề then chốt. Trong khi đó, ông Putin cho biết chuyến đi đến Alaska là “đúng thời điểm và rất hữu ích".