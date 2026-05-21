Những khoản thu nhập nào tăng theo lương cơ sở từ 1/7?

Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo quy định mới, từ 01/7, mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nhiều khoản thu nhập tăng theo lương cơ sở từ 1/7.

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng: tiền lương cán bộ, công chức, viên chức hiện được tính dựa trên lương cơ sở và hệ số lương. Cụ thể, Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng, mức lương thực nhận của người lao động trong khu vực nhà nước cũng tăng tương ứng theo hệ số lương của từng ngạch, bậc và chức vụ.

Các loại phụ cấp tăng: Nhiều loại phụ cấp trong khu vực công được tính theo hệ số và lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng, các khoản phụ cấp cũng được điều chỉnh theo. Trong đó, Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Lương cơ sở

Các khoản phụ cấp có thể tăng gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, cũng như phụ cấp công vụ hoặc phụ cấp ưu đãi nghề đối với một số ngành đặc thù như giáo dục và y tế.

Mức hưởng trợ cấp BHXH tăng: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, một số chế độ trợ cấp được tính theo mức tham chiếu.

Tuy nhiên, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Trong trường hợp khi lương cơ sở tăng, mức hưởng của các chế độ tính dựa trên mức lương cơ sở cũng sẽ tăng như: trợ cấp thai sản, trợ cấp dưỡng sức sau sinh hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản có liên quan đến mức lương cơ sở.

Trợ cấp đối với người có công tăng: Các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội hoặc các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 sẽ được điều chỉnh khi lương cơ sở thay đổi.

Một số khoản trợ cấp xã hội hằng tháng tăng: Bên cạnh các chế độ dành cho người có công, một số chính sách trợ cấp xã hội khác cũng được tính theo lương cơ sở. Các khoản trợ cấp này có thể áp dụng đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc một số nhóm yếu thế trong xã hội.