Công an TPHCM bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật, sinh năm 1967), diễn viên Sơn Ngọc Minh (SN 1990) cùng nhiều người khác về hành vi liên quan ma tuý.

Đường dây ma túy quy mô lớn này được triệt phá nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn.

Ca sĩ Long Nhật

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét.

Diễn viên Sơn Ngọc Minh

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 426A, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bán đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04, cho biết chuyên án được thực hiện theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây”, truy vết đến cùng các mối quan hệ liên quan, làm rõ từng mắt xích cung cấp và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ và xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 người bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có hai người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai được xác định có liên quan đến chuyên án và đang bị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Công an TPHCM khẳng định việc xử lý các đối tượng, kể cả người nổi tiếng, thể hiện quan điểm nhất quán là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định.