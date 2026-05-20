Lời khai ban đầu của kẻ sát hại 3 mẹ con tại Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người tử vong vào chiều 19/5 tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh (Tây Ninh).

Trước đó, chiều 19/5, khi bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.), em N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) cùng trú tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, (Tây Ninh) đang làm việc tại quán ăn của gia đình thì Nguyễn Cao Bằng (44 tuổi, trú xã Hậu Thạnh) tìm đến.

Tại đây, sau hồi nói chuyện, cãi cự, Bằng đã dùng dao đâm, chém khiến bà Đ, chị T tử vong tại chỗ, con chị T là N.G.B tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc truy bắt đối tượng, đến rạng sáng 20/5, Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Cao Bằng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng khai từng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị T. là con của bà Đ..

Đối tượng Nguyễn Cao Bằng. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, gia đình lại không chấp nhận cho chuyện này. Vì thế, 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi với nhau.

Khoảng 18h ngày 19/5, Nguyễn Cao Bằng sau khi uống rượu tìm tới nhà chị T. để nói chuyện. Thế nhưng, tại đây cả 2 phát sinh mâu thuẫn rồi cự cãi.

Trong cơn giận, Nguyễn Cao Bằng dùng dao đâm bà Đ., chị T. và em B.

Về phần Nguyễn Cao Bằng sau khi gây án xong đã vứt bỏ con dao rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được người dân địa phương phát hiện nên báo công an.

Sau hơn 5 giờ, Công an Tây Ninh đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 2km.