Phát hiện 2 thi thể nam nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long

Trao đổi với PV, ông Lê Bá Tài - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Lực lượng chức năng đưa 2 thi thể lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân khoảng từ 38 đến 45 tuổi, chưa rõ danh tính. Trong đó, thi thể nam mặc áo cộc màu xanh, quần đùi; thi thể nữ mặc áo cộc, quần đùi màu đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

“Qua nhận định ban đầu, có thể đây là một cặp vợ chồng gặp nạn trong quá trình đi biển đánh bắt hải sản”, ông Tài thông tin.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa các thi thể vào bờ, bàn giao cho chính quyền các phường Hạ Long và Hà Tu phối hợp xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.