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Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Sự kiện: Thời sự

Theo bố mẹ từ sáng sớm để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều trẻ nhỏ mệt nhoài, ngủ gục trên hành trình rời Hà Nội giữa dòng xe đông đúc.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 1

Ngày 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều người bắt đầu rời Hà Nội từ sáng sớm để về quê hoặc đi du lịch.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 2

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 7h cùng ngày, đường phố Hà Nội đã bắt đầu đông xe, đặc biệt tại các tuyến vành đai. Dòng phương tiện hướng ra khỏi trung tâm thành phố tăng dần khi nhiều gia đình tranh thủ khởi hành sớm để về quê nghỉ lễ.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 3

Đến gần 8h, đường Vành đai 3 trên cao theo hướng rời Hà Nội xảy ra ùn ứ. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên tuyến đường này, nhiều phương tiện di chuyển chậm.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 4

Dòng ô tô di chuyển chậm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 29/8.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 5

Tại khu vực đường Ngọc Hồi, hướng ra Quốc lộ 1A, khoảng 9h cùng ngày, mật độ phương tiện cũng tăng cao.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 6

Nhiều gia đình lựa chọn ô tô, xe máy cá nhân thay vì đi xe khách để chủ động thời gian trong hành trình về quê.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 7

Em nhỏ theo bố mẹ rời Hà Nội từ sáng sớm.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 8

Có em ngủ gục trong lúc di chuyển, trong khi cha mẹ vẫn phải tập trung lái xe giữa những đoạn đường đông.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 9

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 10

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 11

Nhiều em nhỏ vẫn còn ngái ngủ trên hành trình theo bố mẹ rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 2/9.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 12

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 13

Người dân mang theo nhiều đồ đạc, hành lý cho những ngày nghỉ.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 14

Dù các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ đông đúc, tình hình giao thông tại nhiều khu vực nội thành lại trái ngược.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 15

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các tuyến phố vốn thường xuyên đông phương tiện trở nên thông thoáng.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 16

Khu vực đường Lê Duẩn ghi nhận lượng phương tiện không quá cao, ô tô, xe máy di chuyển thuận lợi.

Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - 17

Đường Thanh Niên thưa thớt xe cộ, trải ngược với cảnh đông đúc thường ngày.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ 2/9
Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Sáng 29/8, lượng ô tô dồn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng đột biến, dòng phương tiện bị ùn tắc cục bộ.

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Theo Nguyễn Minh Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 11:10 AM (GMT+7)
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