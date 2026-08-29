Những em bé mệt nhoài trên hành trình rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều người bắt đầu rời Hà Nội từ sáng sớm để về quê hoặc đi du lịch.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 7h cùng ngày, đường phố Hà Nội đã bắt đầu đông xe, đặc biệt tại các tuyến vành đai. Dòng phương tiện hướng ra khỏi trung tâm thành phố tăng dần khi nhiều gia đình tranh thủ khởi hành sớm để về quê nghỉ lễ.

Đến gần 8h, đường Vành đai 3 trên cao theo hướng rời Hà Nội xảy ra ùn ứ. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên tuyến đường này, nhiều phương tiện di chuyển chậm.

Dòng ô tô di chuyển chậm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng 29/8.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi, hướng ra Quốc lộ 1A, khoảng 9h cùng ngày, mật độ phương tiện cũng tăng cao.

Nhiều gia đình lựa chọn ô tô, xe máy cá nhân thay vì đi xe khách để chủ động thời gian trong hành trình về quê.

Em nhỏ theo bố mẹ rời Hà Nội từ sáng sớm.

Có em ngủ gục trong lúc di chuyển, trong khi cha mẹ vẫn phải tập trung lái xe giữa những đoạn đường đông.

Nhiều em nhỏ vẫn còn ngái ngủ trên hành trình theo bố mẹ rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 2/9.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc, hành lý cho những ngày nghỉ.

Dù các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ đông đúc, tình hình giao thông tại nhiều khu vực nội thành lại trái ngược.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các tuyến phố vốn thường xuyên đông phương tiện trở nên thông thoáng.

Khu vực đường Lê Duẩn ghi nhận lượng phương tiện không quá cao, ô tô, xe máy di chuyển thuận lợi.

Đường Thanh Niên thưa thớt xe cộ, trải ngược với cảnh đông đúc thường ngày.