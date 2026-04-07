Trùm ma túy đứng sau đường dây liên quan 4 tiếp viên hàng không

Hà Danh Nậm bị xác định là người thuê Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, tài xế, quê Nghệ An) nhận các kiện hàng từ nước ngoài gửi về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Hành vi của Nậm, Thắng cùng Bùi Văn Ánh (cháu rể) và 225 bị can thuộc Chuyên án VN10 được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Trong số này, có 4 người đang bị truy nã, trong đó có Hà Danh Nậm.

"T" - Ký hiệu nhận diện ma túy

Cơ quan điều tra xác định, Hà Danh Nậm (sống tại nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả như Tiến Hoàng, Hữu Sơn, Tèo) cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, ngụy trang cùng bột giặt, cà phê, ca cao, kẹo socola, bàn chải, nước súc miệng, dầu gội... nhằm tránh bị phát hiện. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt định cư, học tập tại Pháp xách tay về hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho người mua.

Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng gửi về Việt Nam. Thắng rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.

Khoảng đầu tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Nậm, Thắng đến khu vực ngã ba Cây Xoài (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhận hai kiện hàng, sau đó chở về phòng trọ kiểm tra. Làm theo hướng dẫn, Thắng tách các tuýp kem đánh răng có ký hiệu chữ "T" (bên trong chứa ma túy) để giao cho người nhận; phần còn lại là hàng tiêu dùng được giữ lại sử dụng.

Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không mang về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP HCM

Sau đó, theo phân công của Nậm, Thắng đóng "hàng" vào thùng giấy, thuê Ánh chở đến giao cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) tại chung cư Picity High Park, phường Thạnh Xuân. Sau mỗi lần giao hàng, Nậm dùng tài khoản ngân hàng mang tên con trai chuyển tiền công cho Thắng.

Lần đầu, Thắng nhận 6 triệu đồng, đưa lại cho Ánh 500.000 đồng nhưng người này không nhận. Cuối tháng 1/2023, với cách thức tương tự, Nậm tiếp tục gửi 3 kiện hàng; Thắng nhận 20 triệu đồng, chia cho Ánh 2 triệu.

Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến hàng với cách thức trên.

Đến ngày 15/3/2023, Hà Danh Nậm chuyển cho Hoàng Sỹ Thắng 20 triệu đồng và yêu cầu người này sử dụng sim rác và thông tin giả để nhận hàng vào hôm sau. Lô hàng lần này được vận chuyển về Việt Nam thông qua 4 tiếp viên hàng không. Đến sáng 16/3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan phát hiện hơn 11 kg ma túy các loại trong 4 valy hành lý.

Chiều cùng ngày, Nậm gọi cho Thắng báo ma túy đã về đến Việt Nam, nhờ Thắng 2 lần chuyển tiền cho một trong 4 tiếp viên hàng không để trả công. Do sự việc bị phát hiện nên Nậm yêu cầu Thắng vứt bỏ sim điện thoại. Mở rộng điều tra, ngày 21-22/3, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Thắng và Ánh.

Ngoài đường xách tay, Nậm còn tổ chức vận chuyển ma túy qua chuyển phát nhanh thông qua Phạm Duy Quang (định cư tại Pháp), người gom hàng từ cộng đồng người Việt để hưởng chênh lệch phí. Các kiện hàng được gửi về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển đến nhà Phạm Quang Anh (em Quang) tại phố Hàng Vải, Hà Nội để giao cho khách theo thông tin trên bao bì, không kiểm tra bên trong.

Ngày 21/3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng về Việt Nam. Một kiện ghi người gửi "Chị Hà", người nhận "Nguyễn Hữu Sơn" tại Biên Hòa (Đồng Nai) - tức Thắng - được xác định có nguồn gốc tương tự các lô trước. Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng chứa ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng ký hiệu "T", mang đi giao cho Trần Phạm Cao Minh theo chỉ đạo.

Sáng 22/3/2023, Phạm Quang Anh không liên lạc được với người nhận nên báo lại cho anh trai; Phạm Duy Quang cũng không liên hệ được với người gửi. Do biết cơ quan chức năng đang truy xét các lô ma túy do tiếp viên xách tay trước đó, đồng thời nhận thấy hàng hóa có đặc điểm tương tự, Quang Anh đã mang số hàng này đi vứt bỏ.

Qua truy vết, ngay hôm sau, lực lượng chức năng làm việc với Quang Anh, yêu cầu người này chỉ các địa điểm đã vứt tang vật.

Kết quả giám định giọng nói xác định Nậm là người chỉ đạo đường dây

Kết quả điều tra xác định, trong nhiều lô hàng chứa ma túy, có lô chứa 4.000-5.000 viên thuốc lắc, tương đương gần 2 kg MDMA. Quá trình điều tra, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh khai chỉ biết các kiện hàng chứa hàng cấm, không biết là ma túy.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước mỗi lần nhận hàng, Thắng đã bàn bạc với Hà Danh Nậm sử dụng thông tin giả, sim không chính chủ để giao nhận. Các kiện hàng được ngụy trang dưới dạng hàng tiêu dùng, nhưng Thắng và Ánh chỉ lấy những tuýp kem đánh răng có ký hiệu "T" - tức có chứa ma túy, để giao, đồng thời xóa toàn bộ thông tin người nhận sau mỗi lần thực hiện.

Tiền công Nậm trả cho Thắng từ 6 đến 50 triệu đồng mỗi chuyến và chia lại cho Ánh 500.000 đồng đến 4 triệu - cao bất thường so với dịch vụ vận chuyển.

Từ các căn cứ trên, cơ quan tố tụng kết luận Thắng và Ánh phải nhận thức rõ các kiện hàng chứa ma túy và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.

Đối với Hà Danh Nậm, kết quả điều tra cho thấy người này sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.

Kết quả điều tra xác định, 4 tiếp viên hàng không không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân - người sử dụng ma túy có nguồn gốc từ đường dây của Hà Danh Nậm và Hoàng Sỹ Thắng - khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Mạng lưới hàng trăm người, dòng tiền gần 29.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) đã bắt giữ nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan đến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi Cô tiên từ thiện) sử dụng.

Cơ quan công tố xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, với số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều tỉnh, thành. Các bị can thực hiện hành vi với thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn. Cơ quan tố tụng đã khởi tố 477 vụ án với hơn 3.000 bị can. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố truy tố 227 bị can.