Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không

Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa 227 bị cáo trong vụ án mua bán ma túy trong chuyên án VN10 liên quan đến tiếp viên hàng không ra xét xử sơ thẩm.

227 bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh như: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Ma túy được cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Theo Quyết định, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 12/9/2026. Do số lượng bị cáo quá lớn, HĐXX quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Gần 100 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các cáo; 18 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án này được Tòa triệu tập.

Ca sĩ Chi Dân - Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan điều tra.

Theo diễn biến vụ án, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong valy hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không: Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy mang nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường, trên chuyến bay mang số hiệu VN10 của Hãng hàng không Vietnam Airlines nên đã thông báo cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong các valy hành lý của 4 tiếp viên này có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tuýp kem đánh răng đựng trong 1 hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp kem đánh răng chứa tổng cộng hơn 10 kg ma túy loại Ketamine và MDMA.

Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh làm rõ, ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án truy xét mang bí số "VN10" để tập trung truy xét mở rộng, điều tra xử lý...

Ngày 3/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã rà soát và xác định được ngoài chuyến hàng do 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, đối tượng có tên “Hữu Sơn” chính là bị can Hà Danh Nậm, đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy tổng hợp các loại được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng... bằng thủ đoạn lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Tất cả 7 chuyến hàng của Hà Danh Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận hàng tại tỉnh Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau đó, Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo các bị can khác đi giao cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (cũ).

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu tiên các tiếp viên này được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp, các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm và hưởng tiền công 6,5 euro/kg.

Quá trình điều tra xác định, các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác trong vụ án. Do đó, không có căn cứ xử lý 4 nữ tiếp viên hàng không về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó 4 nữ tiếp viên trên đã được trả tự do.

Sắp phải ra tòa trong vụ án này ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu) và Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha - người mẫu, diễn viên) bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.