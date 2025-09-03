Những bước chân mạnh mẽ trong triệu triệu vòng tay Nhân dân ở ngày hội non sông A80

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tâm điểm là màn diễu binh, diễu hành quy mô 40.000 người, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khối đứng cùng dàn khí tài quân sự và xe cơ giới đặc chủng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Từng dòng người nô nức đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón giờ phút đoàn chiến sĩ diễu binh A80 xuất hiện. Ảnh: PHI HÙNG

21 loạt pháo lễ mở đầu cho buổi lễ chào mừng ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIẾT LONG

Người dân khắp các nẻo đường xung quanh quảng trường Ba Đình cùng đồng loạt đứng lên làm lễ chào cờ và hát vang Quốc Ca. Ảnh: NGỌC SƠN - PHI HÙNG

"Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình; Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước CHXHCN Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân" - Tổng Bí thư tuyên bố trong phần phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: VÕ TÙNG

Đúng 6 giờ 30 phút, lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu. Mở màn là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập. Tiếp đó, là khối nghi trượng mở đầu Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: HOÀNG GIANG - ĐẶNG TRUNG

Các khối chiến sĩ diễu binh, diễu hành A80 di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: HẢI ANH

Các cô gái của khối nữ Quân nhạc rạng ngời đi qua phố tuyến phố Kim Mã. Theo sau những bước chân nhịp nhàng là âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy ngân vang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: NGỌC SƠN

Khối danh dự ba quân chủng do trường Sĩ quan Lục quân 1 đảm nhiệm. Ảnh: NGỌC SƠN

Các khối diễu binh A80 qua qua đường Văn Cao - Liễu Giai. Ảnh: MINH TRÚC

Trong sắc cờ đỏ rực, từng hàng chiến sĩ chỉnh tề đội ngũ tiến bước vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khối nữ Quân nhạc, khối Sĩ quan Hải quân, khối Sĩ quan lục quân, khối Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân rầm rập tiến bước, hàng ngũ thẳng tắp như sóng trùng khơi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Lá cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tung bay, hòa cùng không khí thiêng liêng của Đại lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khối nữ biệt động Sài Gòn, khối nữ Sĩ quan Thông tin, khối nữ Sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khối nữ du kích miền Nam, với những bước đi mạnh mẽ.

Bước chân rầm rập, tiếng hô vang trời, từng hàng chiến sĩ hiên ngang tiến vào Quảng trường Ba Đình. Nhịp giày dội xuống mặt đường hòa cùng tiếng hô dõng dạc, tạo thành bản hùng ca sục sôi, lan tỏa khí thế hào hùng khắp không gian ngày hội lớn. Ảnh: HOÀNG GiANG

Biên đội bay Mi kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc cùng màn thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội của hổ mang chúa SU-30MK2, Yak-130. Ảnh: QUANG ANH

Khối Tác chiến điện tử là lực lượng chuyên trách trong việc chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử tiến bước trong sự chào đón của người dân. Ảnh: HẢI ANH

Các chiến sĩ diễu binh A80 đi qua đường Tràng thi trong sự chào đón của người dân. Ảnh: PHI HÙNG

Hình ảnh dàn khí tài ‘khủng’ tiến vào Quảng trường Ba Đình tại lễ diễu binh A80 không chỉ tái hiện sức mạnh phòng thủ quốc gia mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc về trang bị, kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các UAV này được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đội hình khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước

Xe chống đạn Chevrolet Suburban được biết đến như "pháo đài di động", có lớp vỏ bọc thép và kính chống đạn, có khả năng chống lại các loại đạn từ súng ngắn, đảm bảo an toàn tối đa cho người bên trong. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối nữ Cảnh sát giao thông tiến bước vào lễ đài trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối quần chúng nhân dân trong màu cờ đỏ thắm tô điểm thêm cho ngày hội non sông. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các chiến sĩ Trung Quốc bước đi thẳng tắp. Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành A80 là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển. Đồng thời, khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Ảnh: VÕ TÙNG

Chiến sĩ Nga vẫy tay chào đáp lại thịnh tình của người dân Việt Nam. Ảnh: VÕ TÙNG

Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia. Ảnh: VÕ TÙNG

Người dân hào hứng chào đón chiến sĩ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dọc hai bên đường, người dân chiêm ngưỡng dàn khí tài khủng đổ bộ lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: TIẾN OANH

Cùng với lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Ba Đình, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều lực lượng vũ trang đã tham gia diễu binh trên biển. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Đội hình diễu binh gồm: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Ảnh: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Người dân chia tay các chiến sĩ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: KIỀU MI

Xe chở đoàn chiến sĩ trở về, lễ diễu binh, diễu hành A80 khép lại nhưng dấu ấn về sức mạnh, kỷ luật và niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước vẫn còn mãi. Ảnh: HẢI ANH