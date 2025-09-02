Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, hùng tráng, để lại nhiều cảm xúc tự hào.

Nhiều người xem truyền hình trực tiếp buổi lễ, đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng, vấn khăn, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ).

Nhiều người dân địa phương xúc động khi thấy hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến trên lễ đài Quảng trường Ba Đình, ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bà Trần Thị Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha của bà là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh khi bà mới tròn hai tháng tuổi.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, bà Trần Thị Huyến tiếp tục cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc khi hai người con trai của bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Hiện tại, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến sống cùng gia đình người con trai út tại phường Trần Phú.