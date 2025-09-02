Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo cơ quan, công sở trên tuyến diễu binh, diễu hành mở cửa phục vụ nhân dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới có Công điện số 12 chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công điện nêu rõ, trong thời gian diễn ra Hợp luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), các trường học, trụ sở cơ quan trên địa bàn đã mở cửa hỗ trợ nhân dân và du khách có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân.

Tuy nhiên, theo dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội trong những ngày cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 diễn biến phức tạp, có mưa lớn cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và an toàn của người dân, đặc biệt tại khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình, nơi tập trung đông du khách và người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Để chủ động, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, du khách và đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, … góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, công sở, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan, công sở nhà nước mở cửa, bố trí điểm dừng chân, nghỉ ngơi trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân phục vụ nhân dân và du khách ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua … bảo đảm thân thiện, trọng thị, mến khách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực, thu gom rác thải phát sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm mở cửa cho người dân vào trú mưa.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành nghiêm các quy định, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong quá trình tham gia và theo dõi Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam...