Nhiều tài xế phớt lờ khoảng cách an toàn, bám đuôi rồi chuyển làn trên cao tốc

Dù đã có biển báo, vạch xác định khoảng cách và hệ thống giám sát, vẫn còn nhiều tài xế phớt lờ quy định an toàn, bám sát xe phía trước rồi mới chuyển làn. Cách di chuyển này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi phương tiện phía trước phanh đột ngột.

Gần đây nhất, vào khoảng 13h19 ngày 4/9, tại Km326, một xe bán tải màu xám mang biển kiểm soát 29C-X22.XX được ghi nhận không bảo đảm khoảng cách an toàn khi thực hiện chuyển làn.

Thời điểm này, xe bán tải di chuyển với tốc độ khoảng 78 km/h, chỉ cách đuôi xe tải phía trước dưới 25m khi bắt đầu chuyển làn.

Đáng nói, cùng chiều lúc này chỉ có 2 phương tiện, người điều khiển xe bán tải hoàn toàn có điều kiện chuyển làn từ xa. Tuy nhiên, tài xế vẫn lựa chọn bám sát đuôi xe tải rồi mới chuyển hướng.

Nếu xe tải phía trước phanh đột ngột, khoảng cách quá ngắn sẽ khiến tài xế phía sau có rất ít thời gian để phản ứng, xử lý tình huống, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn.

Dù đã có biển báo và hệ thống giám sát, vẫn còn nhiều tài xế phớt lờ khoảng cách an toàn, bám sát xe phía trước rồi mới chuyển làn. (Video Cục CSGT)

Theo Cục CSGT, để chủ động phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe phải giữ khoảng cách với xe liền trước. CSGT chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí được tổ chức giao thông đầy đủ, có biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, đồng thời có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm bằng “bằng chứng điện tử”.

Dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên mặt đường giúp lực lượng chức năng xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm vi phạm.

Hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn được triển khai tại Km219 và Km326 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Tại các đoạn cao tốc khác, người điều khiển phương tiện vẫn phải chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, căn cứ vào tốc độ lưu thông và điều kiện thực tế, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.