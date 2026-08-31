Cục Cảnh sát giao thông lên tiếng về việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Quá trình xử lý vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng chức năng theo dõi toàn bộ clip, hình ảnh ghi nhận phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý những trường hợp lái xe cố ý vi phạm, bám sát đuôi xe phía trước, chủ yếu là phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo đó, việc xử lý được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện, có biển báo và vạch kẻ đường quy định về khoảng cách an toàn.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông xác định lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức người lái xe tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách là chính, qua đó hình thành phản xạ và thói quen chấp hành khi tham gia giao thông.

Các phương tiện đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Cùng với xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục ghi hình hành vi không giữ khoảng cách an toàn tại những đoạn đường có biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định.

Hình ảnh được sử dụng phục vụ công tác giáo dục cá biệt và tuyên truyền chung, góp phần nâng cao ý thức của người lái xe.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần được nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm rõ quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định, trong đó chủ yếu là các phương tiện kinh doanh vận tải.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần coi việc giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước cũng như thắt dây đai an toàn là những thói quen cần thiết khi tham gia giao thông.

Tuân thủ quy định về khoảng cách góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn và hạn chế thiệt hại khi tai nạn xảy ra.

Trước đó, thông tin báo chí về các trường hợp bị xử phạt, Thượng tá Phạm Đức Đông - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết rằng, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử để xác định diễn biến của tình huống.

Đối với trường hợp xe đang duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước nhưng bất ngờ có phương tiện khác vượt lên, chen vào khoảng trống khiến khoảng cách bị rút ngắn, Thượng tá Đông cho biết, với lỗi khách quan này, CSGT chắc chắn sẽ không xem xét xử lý đối với xe đi sau, mà sẽ xem xét xử lý đối với xe chen ngang vào.

"Các xe chen ngang này có thể vi phạm các lỗi như vượt hoặc chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước", Thượng tá Phạm Đức Đông chia sẻ.

Đối với trường hợp xe phía trước di chuyển chậm khiến xe phía sau không thể duy trì khoảng cách an toàn theo quy định, Thượng tá Đông cho biết, đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng được Cục CSGT tính đến khi đưa ra quy định về làn vượt xe.