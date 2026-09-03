Bao nhiêu trường hợp không giữ khoảng cách an toàn bị xử lý trong 5 ngày nghỉ lễ?

11 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Đáng chú ý, trong thời gian này, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Trong 11 trường hợp bị xử lý, có 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 giấy phép lái xe và thực hiện trừ điểm đối với 11 GPLX.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục CSGT, Bộ Công an giám sát phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Cao Bồ - Nghi Sơn

Việc giữ khoảng cách an toàn là một trong những yêu cầu quan trọng khi lưu thông trên cao tốc, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện tăng cao vào các dịp lễ, Tết. Không giữ khoảng cách phù hợp có thể làm giảm thời gian phản ứng của tài xế khi phương tiện phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố.

Gần 100.000 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện

Theo Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người và số người bị thương giảm 26 người. Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 giám sát các phương tiện trên tuyến.

Cùng thời gian này, lực lượng CSGT trên toàn quốc phát hiện và xử lý 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ, 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 138 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 658 trường hợp chở quá số người quy định, 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 29 trường hợp vi phạm ma túy.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT đã tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Lực lượng chức năng giám sát các phương tiện trên tuyến

Tăng cường kiểm soát trên các tuyến cao tốc

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng và điều tiết giao thông, đặc biệt tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ đô thị và những khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 701 trường hợp; trừ điểm GPLX 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, giám sát, xử lý trên cao tốc Hà Nội - Cao Bồ - Nghi Sơn

Riêng ngày 2/9, trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, lực lượng chức năng kiểm soát 1.781 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 122 trường hợp. Đáng chú ý, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic để xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, đặc biệt là tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không sử dụng điện thoại khi lái xe và không đi vào làn dừng khẩn cấp. Đối với người điều khiển phương tiện, CSGT tiếp tục khuyến cáo thực hiện nghiêm nguyên tắc “đã uống rượu, bia không lái xe”, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.