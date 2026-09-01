Hiểu đúng để giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc

Người dân còn nhiều băn khoăn

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông đã phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm. Trước quy định trên, nhiều lái xe tỏ ra đồng tình, song không ít người vẫn còn băn khoăn.

Anh Thái Sơn (Ngọc Hồi-Hà Nội) chia sẻ: "Là người thường xuyên lái xe trên cao tốc, tôi hoàn toàn đồng tình với việc phải giữ khoảng cách an toàn và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình bám sát xe phía trước. Ở tốc độ 80km, 100km hay 120 km/h, chỉ một vài giây mất tập trung hoặc một cú phanh bất ngờ của xe phía trước cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, thậm chí tai nạn liên hoàn".

Tuy nhiên, theo anh Thái Sơn, giao thông trên cao tốc là một quá trình liên tục, trong khi khoảng cách quy định 55 m, 70 m hay 100 m lại là những con số cụ thể. Lái xe có thể đang chạy 100 km/h và chủ động giữ đúng 70 m với xe phía trước. Nhưng một phương tiện ở làn bên cạnh vượt lên rồi chuyển vào chính khoảng trống ấy. Chỉ trong vài giây, khoảng cách từ xe người lái đang đi đến xe mới phía trước có thể giảm xuống còn 30-40 m.

“Tài xế không chủ động bám đuôi, nhưng tại thời điểm đó, nếu chỉ nhìn vào tốc độ và khoảng cách, xe tôi có thể đang ở dưới ngưỡng quy định”, anh Sơn bày tỏ.

Không chỉ có anh Sơn, trên các diễn đàn, nhiều người dân cũng bày tỏ băn khoăn nếu trên đường không có biển báo, người lái xác định 55 m, 70 m hay 100 m bằng cách nào? Tốc độ có thể nhìn trực tiếp trên đồng hồ xe, nhưng phần lớn ôtô không cung cấp cho người lái một con số chính xác cho biết xe phía trước đang cách bao nhiêu mét.

An toàn phải bắt đầu từ ý thức của lái xe (Ảnh: CSGT)

Giữ khoảng cách để chủ động phòng ngừa tai nạn

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trên đường cao tốc, phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Vì vậy, khoảng cách giữa các phương tiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xe phía trước giảm tốc, phanh đột ngột hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ, khoảng cách an toàn chính là khoảng không gian cần thiết để người điều khiển nhận biết, phản ứng và xử lý tình huống.

Việc bám quá sát xe phía trước làm giảm đáng kể thời gian và không gian xử lý của người lái, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt là tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Khi tai nạn xảy ra tại những tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, hậu quả về người, phương tiện và kết cấu hạ tầng có thể rất nghiêm trọng; đồng thời dễ gây ùn tắc kéo dài và ảnh hưởng đến hoạt động của toàn tuyến.

Do đó, mục tiêu lớn nhất của công tác kiểm tra, xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà thông qua việc phát hiện, cảnh báo và xử lý vi phạm để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn của người điều khiển phương tiện, từ đó chủ động phòng ngừa TNGT.

Hiện nay, lực lượng CSGT ghi nhận, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn, cùng chiều di chuyển tại các đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm.

Cũng theo Cục CSGT, khoảng cách an toàn không phải là một con số áp dụng trong mọi tình huống. Người điều khiển phương tiện cần nhận thức rằng, khoảng cách an toàn phải gắn với tốc độ lưu thông và điều kiện thực tế trên đường.

Theo quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, trong điều kiện mặt đường khô ráo, khoảng cách an toàn tối thiểu tương ứng với tốc độ lưu hành được xác định: Tốc độ 60 km/h tối thiểu 35m; trên 60 km/h đến 80 km/h tối thiểu 55m; trên 80 km/h đến 100 km/h tối thiểu 70m; trên 100 km/h đến 120 km/h tối thiểu 100m.

Khi điều khiển xe với tốc độ dưới 60 km/h, người lái phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với xe chạy liền trước, căn cứ mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế để bảo đảm an toàn.

Tại những vị trí có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Đặc biệt, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có nhiều khúc quanh, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế hoặc xuất hiện các điều kiện bất lợi khác, người điều khiển phải giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn so với điều kiện bình thường. Không bám đuôi xe phía trước và luôn chủ động dự liệu tình huống để có đủ thời gian xử lý.

Việc bám quá sát xe phía trước làm giảm đáng kể thời gian và không gian xử lý của người lái.

Mới xử lý ở đoạn tuyến, vị trí có nhiều vụ TNGT liên quan đến khoảng cách an toàn

Theo Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông, Cục CSGT, về mặt xử lý, hiện nay, lực lượng CSGT chỉ tập trung xử lý ở đoạn tuyến, vị trí có nhiều vụ TNGT mà qua điều tra, giải quyết TNGT phát hiện nơi này thường xuyên xảy ra TNGT có liên quan đến khoảng cách an toàn.

Ví dụ, trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, hiện nay, lực lượng CSGT chỉ xử lý ở 2 vị trí đầy đủ hệ biển báo, vạch sơn và có camera ghi lại tình hình để xử lý chứ không xử lý tràn lan trên dọc cả tuyến. Đối tượng xử lý tập trung vào xe đầu kéo, xe container, xe kinh doanh vận tải hành khách. Đây là những đối tượng thường xuyên gây ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và có hậu quả rất lớn.

Đối với xe ô tô cá nhân, lực lượng CSGT chủ yếu tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chấp hành nghiêm quy định, có khái niệm trong đầu về việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông cũng như tốc độ với các xe phía trước đúng quy định.

Trong thời gian tới đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về an ninh chủ động, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục chủ động tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu quy định về khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, xác định lấy phương châm tuyên truyền là đầu tiên, chưa xác định công tác xử lý là số một. Đặc biệt, trên không gian mạng, chính người dân cũng đã sáng tạo ra các video clip để tuyên truyền về quy định này. Tuy nhiên, nếu tuyên truyền rồi mà người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm thì lực lượng CSGT sẽ xử lý để phòng ngừa TNGT.

Thượng tá Phạm Đức Đông chia sẻ thêm, trước đây, khi xử lý quy định thắt dây an toàn khi tham gia giao thông cũng đã có những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, người dân nhận thấy việc thắt dây an toàn là rất thiết thực để giữ an toàn cho bản thân mình. Hiện nay, qua theo dõi của lực lượng CSGT, người dân tham gia giao thông phần lớn đều đã chủ động thắt dây an toàn.

Thượng tá Phạm Đức Đông khuyến cáo, trước mỗi hành trình, người điều khiển phương tiện cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chủ động nắm bắt điều kiện thời tiết, tuyến đường. Trong quá trình lưu thông phải duy trì sự tập trung, quan sát từ xa và chủ động giảm tốc khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn.

Về khoảng cách an toàn, người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, nhất là trên đường cao tốc, nhằm phòng ngừa va chạm, tai nạn liên hoàn, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Giữ khoảng cách an toàn không chỉ để chấp hành quy định của pháp luật hay tránh bị xử lý vi phạm. Quan trọng hơn, đó là kỹ năng tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân và những người cùng tham gia giao thông.