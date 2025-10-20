Bão số 12 có khả năng gây lũ lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trưa ngày 20/10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo đến sáng mai (21/10), bão còn cách đặc khu Hoàng Sa 180 km, mạnh cấp 11, giật cấp 13, chếch lên tây tây bắc, sau đó đổi hướng xuống tây nam do tương tác với không khí lạnh, tốc độ 20 km/h.

Đến 7h ngày 22/10, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13 và giữ hướng tây nam với tốc độ 10 km/h. Một ngày sau, bão trên vùng biển Huế đến Quảng Ngãi, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: NCHMF

Đài Khí tượng Nhật Bản cho biết bão số 12 (bão Fengshen) hiện có sức gió 83 km/h và sẽ đạt cực đại 108 km/h vào ngày 21/10 trước khi suy yếu dần khi tiến gần đất liền. Đài Hong Kong nhận định gió bão sẽ giảm dần xuống 105 km/h, khi vào vùng biển giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi còn khoảng 75 km/h. Ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-11, giật cấp 13, sóng cao 3-7 m; tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão còn xa và chưa dự báo cụ thể về lượng mưa, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình sẽ gây ra mưa lớn kéo dài khoảng 6 ngày, từ 22 đến 27/10, trên khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động ba và vượt báo động ba (mức nguy hiểm nhất) cùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Cũng trong sáng 20/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã họp trực tuyến về công tác dự báo bão Fengshen. Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu về việc hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn. Ông Hiền đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia và các đơn vị làm rõ các thông tin dự báo về dự kiến thời điểm bão vào bờ, phạm vi tác động của bão; các đơn vị có liên quan khẩn trương thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin về hiện trạng các hồ chứa (hiện nay có 218 hồ trên các lưu vực sông đang ở mức đầy); phối hợp với các cơ quan quản lý thủy lợi, đơn vị vận hành hồ rà soát, cập nhật quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và chỉ đạo điều hành xả nước an toàn, hiệu quả.