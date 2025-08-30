Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bổ sung hơn 10.700 tỷ đồng để tặng quà cho nhân dân dịp Tết Độc lập

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1867/QĐ-TTg về việc bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ cho ngân sách địa phương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Quyết định nêu rõ, bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự toán chi NSTƯ năm 2025 đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bổ chi tiết cho 34 tỉnh, thành phố để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tổng kinh phí là 10.700.242.800.000 đồng (hơn 10.700 tỷ đồng).

Bổ sung hơn 10.700 tỷ đồng để tặng quà cho nhân dân dịp Tết Độc lập. Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố được bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên. Các cơ quan này chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Đồng thời, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ về việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Việc tổ chức tặng quà cho nhân dân phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

