Nhiều dự án lớn của Tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc vẫn đang dở dang

Tới nay, sau gần 10 năm được chấp thuận đầu tư xây dựng, hiện tại dự án vẫn là khu đất hoang. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại Vĩnh Phúc (Tập đoàn Phúc Sơn), đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố nhiều lãnh đạo của tỉnh này. Trong số những người đã bị khởi tố, bắt tạm giam có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh, cựu Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị khởi tội nhận hối lộ. Mới đây nhất, tối ngày 23-4, Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại Vĩnh Phúc, trong số này có Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt về nhận hối lộ.