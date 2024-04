Vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn: Đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD

Trung tướng Tô Ân Xô

Chiều 3/4, tại buổi họp báo Chính phủ, thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng theo kế hoạch đã đề ra.

Theo trung tướng Xô, hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi gần 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra đang rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và một số nhân viên.

Các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quãng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có 2 lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là: Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành. Ông Đặng Trung Hoành - Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long) bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]