Động đất mạnh 6,1 độ richter gây nhiều thương vong tại Thổ Nhĩ Kỳ

Người dân tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới toà nhà đổ sập sau trận động đất. Ảnh: Reuters

Reuterrs dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã tấn công thị trấn Sindirgi, tỉnh Balikesir phía Tây Bắc nước này khiến 16 toà bị bị đổ sập, 1 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là một cụ bà 81 tuổi, bị vùi lấp trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông tin thêm rằng trận động đất xảy ra vào khoảng 20h53 ngày 10/8 (giờ địa phương) ở độ sâu 11 km.

Trận động đất kéo theo khoảng 20 dư chấn có độ lớn từ 3,5 đến 4,6 độ richter. Rung chấn có thể cảm nhận được cách đó khoảng 200 km về phía Bắc ở Istanbul - thành phố có hơn 16 triệu người sinh sống.

Những hình ảnh được truyền thông chia sẻ cho thấy lực lượng cứu hộ đã được điều động ngay lập tức để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Hoạt động cứu hộ diễn ra trong im lặng để đảm bảo có thể nghe thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống dưới đống đổ nát.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết thêm, các nạn nhân bị thương đã được điều trị kịp thời và không ai tỏng tình trạng nghiêm trọng. Hiện, công tác cứu hộ tại khu vực động đất đã hoàn tất.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm ở vị trí giao nhau của các mảng kiến tạo với nhiều đứt gãy đang hoạt động. Tháng 2/2023, trận động đất có độ lớn 7,8 đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm nghìn tòa nhà ở 11 tỉnh phía Nam và Đông Nam.