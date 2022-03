Nhặt được hơn 200 triệu đồng, nam thanh niên nhờ công an trả lại

Nhặt được chiếc ví có nhiều tiền mặt và một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, nam thanh niên đã nhờ công an tìm người đánh rơi để trả lại.

Anh Thông trả lại tài sản cho chủ nhân đánh mất.

Ngày 18/3, ông Lê Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nam Lĩnh (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, công an xã đã trao trả tài sản đánh rơi cho chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1981), trú tại phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Lĩnh, vào ngày 16/3, anh Hoàng Văn Thông (SN 2000) ở xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có nhặt được ví tiền màu trắng, bên trong có số tiền hơn 10 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm trị giá 200.000.000 đồng cùng một số giấy tờ.

Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, anh Thông đã đến trình báo vụ việc với công an, giao nộp toàn bộ tài sản cho cơ quan chức năng với mong muốn sớm trả lại cho người đánh mất.

Qua công tác xác minh, trích xuất tài liệu liên quan, Công an xã Nam Lĩnh đã xác định được chị Nguyễn Thị Tâm là chủ nhân của số tài sản trên. Ngay sau đó, công an đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trao trả lại tài sản cho người đánh rơi theo đúng quy định.

“Anh Thông là người xã khác nhưng nhặt được tài sản trên địa bàn xã Nam Lĩnh nên họ vào trình báo luôn. Hành động của anh Thông là hành động đẹp”, ông Thành nói.

