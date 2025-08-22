Ông Zelensky phản hồi tin đồn ông Putin muốn gặp mặt ở Moscow

Ảnh ghép Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: MSNBC.

Thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky xuất hiện sau khi ông Trump hội đàm với ông Zelensky và các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ở Nhà Trắng.

Một số tin đồn lan truyền trong những ngày gần đây về việc ông Putin đã gợi ý Moscow làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Ukraine.

“Chắc chắn sẽ không có cuộc gặp nào ở Moscow”, ông Zelensky nói với báo giới hôm 21/8, song không đưa thêm chi tiết. Ông cho rằng Mỹ nên đóng vai trò điều phối trong tiến trình đàm phán với Nga, đồng thời nhấn mạnh mong muốn có sự tham gia của các đồng minh châu Âu.

“Tôi muốn các lãnh đạo châu Âu cũng có mặt. Các cuộc đàm phán phải diễn ra ở một địa điểm trung lập của châu Âu”, ông Zelensky nói, đồng thời nêu gợi ý Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ là những lựa chọn khả dĩ.

Cũng trong ngày 21/8, ông Zelensky nói chưa thể có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin cho đến khi các đồng minh châu Âu làm rõ vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.

Theo RT, Điện Kremlin chưa xác nhận kế hoạch nào liên quan đến cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/8 cho biết Moscow sẵn sàng nâng cấp độ đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông Lavrov nói ý tưởng này được ông Putin đưa ra sau khi điện đàm với ông Trump.

Cá nhân ông Putin chưa loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng Điện Kremlin nhấn mạnh điều đó chỉ có thể diễn ra sau khi tiến trình đàm phán đạt được kết quả cụ thể. Moscow cũng đặt dấu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, viện dẫn nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc và cảnh báo các thỏa thuận do ông Zelensky ký có thể bị người kế nhiệm bác bỏ.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết Washington đang cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa ông Putin, ông Trump và ông Zelensky tại Hungary. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 21/8 xác nhận Budapest là một địa điểm khả thi, với lý do Hungary là quốc gia phương Tây duy nhất duy trì “quan hệ công bằng, tôn trọng lẫn nhau” với tất cả các bên.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ khả năng tham gia cuộc họp ở Hungary, dẫn chứng việc Budapest từng ngăn cản Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt các gói hỗ trợ Ukraine.