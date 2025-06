Sở An toàn Thực phẩm TPHCM nói gì về vụ 'Ngân 98'?

Thông tin được đưa ra nhằm làm rõ thắc mắc của báo chí về trách nhiệm pháp lý của các cá nhân có ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngân 98 đăng ảnh trên trang cá nhân sau khi đến làm việc tại Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM.

Trước đó, ngày 21/5, dựa vào thông tin ghi trên bao bì các sản phẩm giúp giảm cân do Ngân 98 quảng cáo, thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tìm đến địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM - địa chỉ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ZUBU, tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm (ghi trên bao bì). Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận không có công ty này ở địa chỉ trên.

Sở An toàn thực phẩm xác nhận, buổi làm việc giữa bà Võ Thị Ngọc Ngân và Thanh tra Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM diễn ra ngày 22/5. Tại đây, bà Ngân khẳng định không tham gia điều hành, không góp vốn và không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZUBU, trụ sở số 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp – cơ sở đang bị kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông tin của bà Ngân đã được ghi nhận bằng văn bản, đồng thời Thanh tra Sở An toàn Thực phẩm đã lập biên bản xác nhận không có sự liên quan trực tiếp giữa cá nhân này và đơn vị đang bị kiểm tra.

Ngoài thông tin về doanh nghiệp, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm giảm cân từng được Ngân 98 quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội như X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.

Ngày 31/5/2025, Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM kiểm tra, xác minh hoạt động quảng cáo, phân phối và lưu hành của các sản phẩm này. Qua rà soát ban đầu, hai công ty liên quan là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngân 98 đều đã ngưng hoạt động, không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký và không thể liên lạc.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã chỉ đạo các chi cục quản lý thị trường, sở y tế và ban quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, lấy mẫu các sản phẩm liên quan và xử lý nếu phát hiện vi phạm. Các sản phẩm đang được kiểm tra được công bố do Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla (KCN Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân không nên sử dụng các sản phẩm X1000, Super Detox X3 và X7 Plus trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm.

Đại diện Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết, việc mời "Ngân 98" làm việc là bước cần thiết để xác minh mức độ liên quan của các cá nhân có ảnh hưởng trong các vụ việc có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm. Sở và Cục An toàn Thực phẩm đang tiếp tục phối hợp kiểm tra và sẽ công bố thông tin chính thức khi có kết luận cuối cùng.