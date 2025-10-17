Campuchia bác khả năng Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha làm ăn với ông Chen Zhi

Bộ Nội vụ Campuchia đã đưa ra bình luận về việc chính phủ Mỹ và Anh áp các lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) và chủ tịch tập đoàn này là tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí) với cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền, báo Cambodianess ngày 16-10 đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết ông Chen Zhi là một doanh nhân bình thường đầu tư vào nước này và cần tuân thủ luật pháp và quy định. Ông Sokhak nói rằng Campuchia sẽ bật đèn xanh cho bất kỳ nhà đầu tư nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Campuchia.

“Chúng tôi không thể dự đoán được những hành động nhất định mà một số cá nhân sẽ thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp và các tiêu chí pháp lý hiện hành trước khi cho phép bất kỳ cá nhân nào tiến hành một số hoạt động nhất định trong nước” - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho hay.

Ông Sokhak hy vọng Anh và Mỹ đưa ra đầy đủ bằng chứng và dựa trên luật pháp quốc tế để chứng minh hành vi phạm tội của ông Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

“Campuchia sẽ hợp tác dựa trên luật pháp, bằng chứng đầy đủ và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ không bao che cho những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật hoặc đứng sau những kẻ vi phạm pháp luật” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) Chen Zhi. Ảnh: PRINCE GROUP

Tuy nhiên, ông Sokhak cũng lưu ý rằng ông nói như vậy không có nghĩa rằng ông đồng ý với cáo buộc với ông Chen Zhi mà Anh và Mỹ đưa ra, đờng thời khẳng định rằng Campuchia tuân thủ luật pháp khi giải quyết mọi vấn đề.

Ông Sokhak đề cập dự luật trừng phạt của quốc hội Mỹ có tên là Dự luật xóa bỏ các tổ chức lừa đảo nước ngoài (Dismantle Foreign Scam Syndicates Act). Theo ông Sokhak, bên cạnh ông Chen Zhi, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha cũng nằm trong danh sách các cá nhân nước ngoài bị trừng phạt nếu cơ quan chức năng Mỹ điều tra thấy hội đủ các tiêu chí mà Mỹ đưa ra.

Ông Sokhak đã bác bỏ khả năng Bộ trưởng Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha có mối liên hệ kinh doanh với ông Chen Zhi, khẳng định những cáo buộc về vấn đề này không đúng sự thật.

“Họ có thể cung cấp bằng chứng và ông Sar Sokha sẽ hợp tác mà không sợ hãi vì ông ấy vô tội. Trước đây đã có những trường hợp có người lợi dụng tên tuổi ông ấy để lạm dụng quyền lực” - người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 14-10, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cho biết lệnh trừng phạt nhắm vào ông Chen Zhi và Prince Group là "hành động lớn nhất từ ​​trước đến nay" chống lại hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á, bao gồm ở Campuchia và Myanmar.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Chen Zhi, 37 tuổi, quốc tịch Anh và Campuchia, đã xây dựng một mạng lưới tội phạm thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và những người dân khác trên toàn thế giới, rửa tiền bất chính từ các doanh nghiệp ở Campuchia thông qua mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ toàn cầu.

Tiền thu được từ hoạt động phạm tội được sử dụng để hỗ trợ các dự án kinh doanh hợp pháp, bao gồm cho Prince Holding Group, Prince Bank Plc. (Ngân hàng Prince) và tập đoàn bất động sản Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu số bitcoin của ông Chen Zhi trị giá khoảng 15 tỉ USD và mô tả đây là vụ truy tố có số tài sản bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Cạnh đó, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 tổ chức và cá nhân có liên quan Prince Group, tịch thu đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD) có liên quan mạng lưới này.