Nhân chứng kể lại vụ lật xe tại Phình Hồ, Lào Cai làm 9 người chết

Như đã đưa tin, khoảng 7h45 phút, ngày 27/12/2025, tại Km 34+800 đường nối Quốc lộ 32 đi Đường tỉnh 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô khách biển số 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn, làm 9 người chết và 9 người bị thương.

Đoạn đường xảy ra tai nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng đã huy động tối đa lực lượng cùng với các lực lượng và chính quyền xã đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, khoanh vùng nguy hiểm, phối hợp bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ, bước đầu xác định trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe di chuyển nhanh ở đoạn đèo quanh co, đường dốc".

Hiện trường tan hoang

Cô giáo Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi cho biết: Đoàn thiện nguyện di chuyển lúc 1h sáng tại Hà Nội, đến 6h30 đến xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trung tâm huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ). Sau khi ăn sáng, đoàn di chuyển lên xã Phình Hồ.

"Theo kế hoạch, đoàn lên điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi để tặng quà và nấu ăn bữa trưa cho các em học sinh ở đây. Quà thì đoàn đã gửi lên trước đó, ngày hôm nay lên để tặng và nấu cơm cho các cháu học sinh", cô Vân cho biết.

Anh Mùa A Dê, thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ kể: Lúc ấy anh đang cho gà ăn, thấy tiếng xe rất to, đi nhanh nên đưa các con vào nhà, tiếp đó thấy xe lật. Cảnh tượng lúc ấy rất sợ, khiến vợ con anh bật khóc: "Hai vợ chồng mình và hàng xóm, mang chiếu trong nhà ra, bê người bị nạn ra và gọi đến công an xã báo cáo tình hình. Sau đó thì có máy móc, phương tiện đến cứu người bị nạn".

Cô giáo Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi cho biết đoàn thiện nguyện lên tặng quà và nấu ăn cho các cháu mầm non

Chị Lý Thị Máy, nhà ngay điểm xe lật kể lại: Lúc đó nghe thấy tiếng xe, nhìn con đang chơi thì chỉ kịp ôm con vào rồi thấy xe chạy xuống bên dưới kia. Sau khi ổn định tinh thần, hai vợ chồng gọi điện cho công an xã báo có tai nạn, tiếp đó ra ứng cứu nạn nhân: "Hai vợ chồng xuống thì thấy hai người lăn ra ngoài rồi nên lấy thảm ra, cùng mọi người bê vào chỗ nằm".

Chị Lý Thị Máy kể về thời điểm nhìn thấy xe gặp nạn.

Theo thông tin từ Sở Y Tế tỉnh Lào Cai, trong số 9 người bị thương có 1 người được chuyển đến Bệnh viện đa khoa số 3 tiếp tục điều trị. 8 người người được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu, sau khi tình trạng người ổn định, sẽ bố trí phương án chuyển tuyến về các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, tỉnh Lào Cai yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương do vụ tai nạn nêu trên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Các lực lượng đã được huy động tối đa để ứng cứu sau khi vụ tai nạn xảy ra

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngay khi có kết quả. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định.

Sở Y tế Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương; bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất, hạn chế thấp nhất tổn thất về người. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Sở Xây dựng tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và các tuyến đường có nguy cơ cao; kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.