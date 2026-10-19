Tiêm kích Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Theo TTXVN, máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Đan Mạch bay hộ tống khi chuyên cơ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam vào không phận Đan Mạch.

Máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại chân cầu thang máy bay.

Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử hành khúc Danh dự, tiếp đó là thực hiện nghi thức chào cờ.

Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quốc tế Copenhagen. Ảnh: TTXVN

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm ở thủ đô Copenhagen.

Dự kiến tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua, hội đàm với Thủ tướng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Hoàng gia Đan Mạch cho biết, chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn các lĩnh vực cùng quan tâm như giải pháp xanh, y tế và thực phẩm, cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương. Chuyến thăm cũng là cơ hội để khẳng định lại lợi ích thương mại song phương mạnh mẽ.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Còn theo Bộ Ngoại giao Việt Nam chuyến thăm Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 năm phát triển, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác Chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

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Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

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Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước ta. Năm nay, hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu thành viên đoàn Đan Mạch với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh.

Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.