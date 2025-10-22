Cô đồng 'Nhung Đồng Xinh' bị khởi tố

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Yên Thủy đã khởi tố Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhung được nhiều người biết đến là cô đồng chuyên hành nghề tâm linh như xem bói, giải hạn, làm bùa yêu. Facebook của Nhung có hàng chục nghìn người theo dõi.

Cô đồng Nhung thu mỗi lần làm lễ từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, Nhung không có năng lực đặc biệt và cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn lập Facebook Nhung Đồng Xinh để đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng "làm bùa yêu", "phá duyên", "xem bói vận hạn".

Trên trang cá nhân, Nhung đăng các hình ảnh, lời lẽ mang tính mê tín để lôi kéo người xem. Những bài viết này nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ. Thực chất Nhung lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi, theo cảnh sát.

Điều tra ban đầu xác định, khi có người liên hệ nhờ làm lễ, Nhung hướng dẫn họ thực hiện "nghi lễ" qua mạng với giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo mục đích làm bùa yêu, cầu tài, giải hạn hay xin lộc.

Tin vào lời quảng cáo, một người dân ở xã Yên Thủy đã nhiều lần chuyển cho Nhung tổng cộng 5,4 triệu đồng. Tuy nhiên sau nhiều lần làm lễ mà không đạt được kết quả, người này đến công an trình báo.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin, chuyển tiền cho các tài khoản mạng xã hội quảng cáo là xem bói, giải hạn.