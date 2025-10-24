Ông Trump cảnh báo rắn chuyện Israel có hành động sáp nhập Bờ Tây

Ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối nỗ lực của một số nhà lập pháp Israel nhằm thúc đẩy việc sáp nhập Bờ Tây, khẳng định rằng Israel "sẽ không làm gì với Bờ Tây", theo hãng tin Reuters.

Ông Trump đưa ra phát ngôn trên sau khi các nhà lập pháp Israel thông qua dự luật áp dụng luật pháp Israel cho Bờ Tây, đồng nghĩa với việc sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Trump gạt bỏ ý tưởng sáp nhập - điều mà trước đây ông từng khẳng định sẽ không cho phép.

"Đừng lo lắng về Bờ Tây. Israel sẽ không làm gì với Bờ Tây cả” - ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Một khu vực ở Bờ Tây. Ảnh: AFP

Cùng ngày, tạp chí Time công bố nội dung cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Trump, được thực hiện vào ngày 15-10, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Israel sẽ mất đi sự ủng hộ của Washington nếu sáp nhập Bờ Tây.

"Điều đó sẽ không xảy ra. Nó sẽ không xảy ra vì tôi đã hứa với các nước Arab. Chúng tôi đã có sự ủng hộ lớn từ các nước Arab. Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu điều đó xảy ra" - ông Trump nói.

Bình luận về động thái của các nhà lập pháp Israel, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Tổng thống Trump sẽ phản đối việc Israel sáp nhập Bờ Tây và điều đó sẽ không xảy ra.

"Nếu đó là một chiêu trò chính trị, thì đó là một chiêu trò rất ngu ngốc, và cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Bờ Tây sẽ không bị Israel sáp nhập. Chính sách của Tổng thống Trump là Bờ Tây sẽ không bị sáp nhập. Đây sẽ luôn là chính sách của chúng tôi" - ông Vance phát biểu vào cuối chuyến thăm Israel kéo dài hai ngày.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng các bước đi hướng tới việc sáp nhập Bờ Tây có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza mà Tổng thống Trump đang thúc đẩy.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar lưu ý rằng cuộc bỏ phiếu của các nhà lập pháp chỉ là một đánh giá sơ bộ và cho đến nay chính phủ Israel vẫn chưa quyết định thúc đẩy biện pháp này.

Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố cuộc bỏ phiếu là một "hành động khiêu khích chính trị có chủ đích" nhằm gieo rắc chia rẽ trong chuyến thăm của ông Vance.

Đảng Likud của ông Netanyahu không bỏ phiếu thông qua dự luật, đồng thời cho biết thêm rằng nếu không có sự ủng hộ của đảng này, những nỗ lực thông qua luật sáp nhập Bờ Tây "khó có thể đi đến đâu".