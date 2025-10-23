Chống chọi với nước lũ dâng cao ở Huế

Đến tối 23-10, triều cường dâng cao cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm hộ gia đình ở các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ thuộc phường Thuận An, TP Huế bị ngập sâu, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Nhiều giờ vật lộn với nước lũ

Theo người dân tại các tổ dân phố Tân Bình, Tân Lập, Tân Mỹ, nước lũ cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều căn nhà ở khu vực ven biển, ven phá Tam Giang bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, tràn vào khu dân cư từ ngày 21-10 và kéo dài đến nay.

Tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An nước lũ vẫn đang dâng cao. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước tràn vào nhiều căn nhà, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước tràn vào khu tập thể tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An. Ảnh: NGUYỄN DO

Xác chết của cá, rác thải tràn ngập đường vào tổ dân phố Tân Lập. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân vật lộn trong dòng nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân sử dụng thuyền để đi lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo ông Lê Thanh Tùng (65 tuổi, ngụ thôn Tân Mỹ), nước tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt của gia đình rất khó khăn. Ảnh: NGUYỄN DO

Giao thông đi lại khó khăn

Mưa lớn cộng với triều cường dâng cao khiến quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An cùng với một số đường dân sinh ở địa phương này bị ngập sâu, giao thông đi lại rất khó khăn.

Quốc lộ 49 ngập trong nước lũ, phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo người dân địa phương, mực nước ngập phụ thuộc vào thủy triều. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào thời điểm thủy triều dâng cao, gây ngập quốc lộ 49 khiến nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều căn nhà dân ven quốc lộ 49 bị ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân sử dụng các vật dụng chặn nước tràn vào nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều trụ sở cơ quan nhà nước trên quốc lộ 49 cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO