Người tông cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ A80 có dấu hiệu của tội gì?

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối với hai thanh niên lao xe máy, tông cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80.

‎Cụ thể, vào tối 21-8, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện A80. Khi phát hiện hai thanh niên có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn.

Hai thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào một Đại úy công an, khiến người này bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái...

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi của hai thanh niên có dấu hiệu của tội gì không?

Clip ghi lại sự việc tối 21-8. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với PLO, TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao, cho biết theo Công văn số 233 ngày 1-10-2019 của TAND Tối cao trao đổi nghiệp vụ, trường hợp người thực hiện nhiều hành vi (chuỗi hành vi) một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, trong đó, hành vi trước là tiền đề, điều kiện để thực hiện hành vi sau thì bị truy cứu TNHS về nhiều tội tương ứng với từng hành vi, nếu mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Trong trường hợp này, hai thanh niên đã có hành vi rất nguy hiểm, không chỉ là chống lại hiệu lệnh của người thi hành công vụ khi tham gia giao thông mà còn có thêm một giai đoạn vi phạm nữa là cố ý gây thương tích hoặc giết người.

Cần xác định rõ có 2 giai đoạn thực hiện hành vi với 2 khách thể xâm phạm khác nhau, cụ thể: Khi hai thanh niên có hành vi cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ, thể hiện qua ý thức chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, cố ý lao vào đường cấm, đã có các yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 BLHS.

Ngay sau khi có hành vi chống người thi hành công vụ, hai thanh niên tiếp tục lao xe vào chiến sĩ CSCĐ dù biết chắc hậu quả sẽ xảy ra, có thể gây chấn thương nặng nề cho chiến sĩ cảnh sát hoặc thậm chí gây tử vong nhưng hai thanh niên này vẫn thực hiện hành vi.

Hậu quả của hành vi đã làm cho chiến sĩ CSCĐ bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Như vậy, nếu xác định thời điểm hoàn thành tội phạm, trường hợp này có hai giai đoạn với hai hành vi khác nhau. Vì vậy, có cơ sở để xử lý cả hai tội.

Theo TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh, với mức độ nguy hiểm của hành vi nêu trên và tuỳ vào mức độ giám định thương tật trên thực tế, ngoài việc bị truy cứu tội chống người thi hành công vụ, hành vi của hai thanh niên còn có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS hoặc tội giết người theo Điều 123 BLHS.

"Với tình trạng gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ và gây thương tích cho người thi hành công vụ khi tham gia giao thông, mức độ nguy hiểm của hành vi cũng ngày càng phức tạp.

Tôi cho rằng, để tăng tính răn đe và đảm bảo an toàn cho những người thực hiện công vụ, cần xử cả hai tội nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa. Việc xử lý như vậy cũng phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội và khách thể mà tội phạm xâm phạm", TS-LS Kim Vinh nói.