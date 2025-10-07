Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở 'vịnh Keangnam', 'cảng nước sâu Mỹ Đình'

Hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu. Như thường lệ khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng lại mênh mông nước.

Gần như cứ đi vài trăm mét lại gặp một đoạn nước ngập, chỗ sâu nhất lên tới 1m. Hình ảnh trước cửa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trên phố Phạm Văn Bạch.

Tại rất nhiều tuyến phố, khu vực, người đi xe máy và ô tô ra đường bị mất phương hướng khi không biết đi lối nào để vượt qua. Quay lại không được, họ tiến tiếp cũng chẳng xong.

Lái xe từ Bắc Ninh về Hà Nội, sau khi vượt qua cầu Nhật Tân, anh Phạm Văn Trong vượt qua được một số đoạn ngập nhờ lợi thế đi ô tô gầm cao. Nhưng khi tới ngã tư Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng, anh bị kẹt lại suốt 45 phút vì xung quanh toàn là "biển" nước. Hơn thế, các xe khác không dám vượt qua, nam tài xế này cũng đành phải chờ đợi, thỉnh thoảng lại sốt ruột đứng lên sàn xe hóng về phía trước.

Tại bến xe Mỹ Đình - nơi người dân gọi vui là "cảng nước sâu" - hàng loạt xe buýt dừng lại một chỗ chờ nước rút. May mắn, lúc 10h khu vực các phường Từ Liêm, Cầu Giấy đã ngớt mưa.

Nhóm hành khách tìm đường tới bến xe Mỹ Đình chật vật khi phải mang theo hành lý nặng đi bộ lội nước một đoạn dài.

Cô gái cho biết, chiếc vali kéo này cả đồ đạc bên trong nặng hơn 20kg. Cô đã phải bê nó đi bộ một chặng dài để tới bến xe Mỹ Đình.

Phần lớn taxi, xe ôm "bùng kèo" giữa chặng vì nước ngập không thể di chuyển tiếp.

Nhóm khách từ miền núi muốn trở lại quê nhà nhưng khi vào bến, xe không khởi hành nữa họ đành quay ra tìm nơi nghỉ chân.

Ngọc Phương chở hàng đi giao cho khách trong khoảng 2km nhưng đã mất tới 3 tiếng, trong khi đích đến của cô còn hơn 3 km nữa. Phương không có lựa chọn nào khác để đi, đành gồng mình tắt máy đẩy xe qua làn nước ngập.

Chị Phùng Thi đang đẩy xe lội bộ quay trở về nhà sau khi trên đường đi làm đã được hơn 5km thì được cấp quản lý báo cho nghỉ hôm nay.

Dịch vụ chở xe qua đoạn ngập tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết có giá 50.000 đồng/xe. Người đàn ông cho biết, trong vòng 2 tiếng anh đã kiếm được chục "cuốc" xe.

Cảnh tương tự tại phố Dương Đình Nghệ, dưới chân tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam. Nơi đây được người dân gọi vui là "cảng nước sâu Keangnam" do cứ mưa lớn là biến thành "sông".

Để đi lại quanh khu vực tòa nhà Keangnam chỉ còn cách lội nước hoặc nhờ dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập.

Phúc Khang cho biết, vừa từ Hải Phòng lên Hà Nội thì gặp mưa ngập. Cậu được xe ôm "thả" ở đầu đoạn ngập nên phải đi bộ vài km mới tới nhà.

Một chiếc ô tô 16 chỗ đỗ giữa làn nước ngập trên phố Dương Đình Nghệ. Một người đàn ông nằm ngủ bên trong.

Hoa đứng đầu ngõ đợi ô tô đón để đi làm ở khu công nghiệp Quang Minh nhưng không biết khi nào xe mới tới.