Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

Tại họp báo ra mắt phim "Tường lửa Tràng An" ngày 14-11 tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) mới ký kết cách đây không lâu, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines để bắt giữ Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ đang ẩn nấp ở Philippines. Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại họp báo

"Công an TP Hà Nội đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để sớm dẫn độ Lê Khắc Ngọ và đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành vụ án với các đối tượng chủ mưu, đang ẩn ấp tại các nước"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng cho hay lần đầu tiên một vụ án đã bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao, thu hồi hơn 5.300 tỉ đồng.

MR Hunter Lê Khắc Ngọ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

"Thế giới khen ngợi công an Việt Nam đã bắt được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Việt Nam… Chúng tôi đã trực tiếp sang Thái Lan đặt vấn đề dẫn độ, bạn cũng hỏi kinh nghiệm tại sao Việt Nam phá được vụ án và thu hồi được tài sản lớn đến thế. Vụ án ở các nước trên thế giới đều có thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn cầu, nhưng để điều tra, khán phá, bắt giữ bằng được thì các nước cũng gặp nhiều khó khăn" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói thêm.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức MR Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TP HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ-21 giờ.

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25-10-2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

"Tường lửa Tràng An" đưa vụ án tiền ảo ngàn tỉ lên màn ảnh

Buổi ra mắt bộ phim truyền hình "Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số" do Đài PT-TH Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên khai thác toàn diện đề tài phòng chống tội phạm công nghệ cao, phản ánh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và các đường dây tội phạm số xuyên biên giới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chia sẻ tại họp báo

Những thước phim xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và một đường dây tội phạm "tiền ảo" quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án có thật được Công an TP Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024. 45 tập phim đưa khán giả thâm nhập vào thế giới của tội phạm công nghệ cao, lật tẩy những cạm bẫy tinh vi đang được kẻ xấu giăng ra khắp không gian mạng. Bộ phim theo sát hành trình của lực lượng điều tra tinh nhuệ trong cuộc chiến không khoan nhượng bảo vệ người dân trên không gian số.

Với chất liệu được chắt lọc từ các chuyên án có thật do Công an TP Hà Nội triệt phá trong năm 2024, tác phẩm mang đến góc nhìn chân thực và gai góc. Câu chuyện bắt đầu khi một gia đình tại Hà Nội, trong nỗ lực tìm lại số tiền bị mất trên sàn tiền ảo, đã vô tình dấn sâu vào một thế giới ngầm phức tạp và đầy rẫy hiểm nguy.

Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án là nỗ lực của Công an TP Hà Nội và Đài PT-TH Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Cảnh trong phim "Tường lửa Tràng An"

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, khẳng định "Tường lửa Tràng An" không chỉ là tác phẩm truyền hình có giá trị nghệ thuật, mà còn là hoạt động tuyên truyền sinh động, tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong cuộc đấu tranh đầy cam go với tội phạm công nghệ cao – loại tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong những năm qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, lợi dụng sự phát triển của công nghệ và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỉ đồng.

Con số này cho thấy tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo qua không gian mạng vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa của toàn xã hội. Những chiến công từ nhiều chuyên án lớn đã trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim "Tường lửa Tràng An" ra đời.

Cảnh trong phim "Tường lửa Tràng An"

Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội, người chắp bút những trang kịch bản đầu tiên cho "Tường lửa Tràng An", cho biết, chuyên án "Cạm bẫy số" được đưa vào bộ phim lần này chỉ là một trong những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an Hà Nội. Bộ phim nhận được sự đồng hành của Thiếu tá - Nhà biên kịch Vũ Liêm, người giàu kinh nghiệm với đề tài công an, cùng hai biên kịch trẻ.

NSƯT Hoàng Hải đảm nhận vai Đại tá Hoàng trong phim "Tường lửa Tràng An". Anh cho hay cách đây hơn 20 năm anh từng đóng vai Trung úy Minh trong phim "Cảnh sát hình sự" và giờ được "thăng cấp" lên hàm Đại tá trong bộ phim này. NSƯT Hoàng Hải nói thêm anh có may mắn là ngoài kinh nghiệm nhiều năm đóng phim hình sự ra thì ngoài đời còn có cơ hội tiếp xúc thực tế với nhiều người thân trong gia đình và bạn bè cũng công tác trong lực lượng công an nên việc hóa thân vào nhân vật hay học thoại không quá khó.

Nữ diễn viên Thùy Anh vào vai Diệu Linh - nhân vật đóng vai trò sợi dây liên kết với đối tượng Mr. Pips do Doãn Quốc Đam thể hiện. Nhân vật do cô đóng được tiết lộ là sẽ trải qua nhiều biến cố và dự kiến có nhiều đối đầu với lực lượng công an ở các tập sau. Thùy Anh chia sẻ mong muốn khắc họa một nhân vật có chiều sâu cảm xúc, giằng xé giữa cái ác và thiện.

"Tường lửa Tràng An" lên sóng Đài PT-TH Hà Nội từ 7-11. Chỉ sau hai tập đầu, phim đã vượt mốc hơn 3 triệu lượt xem , đại diện Đài PT-TH Hà Nội cho hay đây vừa là tín hiệu đáng mừng, vừa là áp lực cho êkip.